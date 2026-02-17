Чем почистить сковородку без лишних затрат: нагар исчезнет за несколько минут

Даже если сковородка выглядит плачевно, потому что вы забыли ее почистить уже несколько дней, не все потеряно. Есть простые, но действенные домашние методы, которые спасут ситуацию. А еще они удивительно дешевые!

Когда снаружи посуда покрыта темным слоем пригоревшего жира, проблему реально решить за короткое время, сообщает Vsn. Для этого понадобится уксус, сода или мыло.

Как почистить сковородку?

Самый простой вариант - пищевая сода. Она хорошо справляется с жиром и застарелым налетом. Чтобы очистить внутреннюю поверхность, достаточно насыпать 2 – 3 столовые ложки соды, добавить немного воды до состояния густой массы и поставить сковородку на слабый огонь.

Через 5 – 7 минут нагревания смесь размягчит загрязнения. После остывания поверхность легко протереть губкой. Для внешней части сковородки соду смешивают с водой до густой пасты, наносят на загрязненные участки и оставляют примерно на 15 – 20 минут. Далее достаточно пройтись жесткой стороной губки.

Сковорода всегда будет чистой / Фото Unsplash

Если нагар плотный и давний, поможет сочетание соды с уксусом. Поверхность сначала посыпают содой, а затем осторожно добавляют уксус. Во время реакции загрязнение размягчается.

Через 10 – 15 минут все смывают теплой водой. При необходимости процедуру можно повторить.

Еще один действенный способ - хозяйственное мыло. Половину бруска натирают, добавляют воду и доводят смесь до кипения прямо в сковородке. После 10 – 15 минут кипячения нагар становится значительно мягче и без труда снимается губкой. Важно учитывать тип покрытия.

Для антипригарных поверхностей не стоит использовать абразивные щетки - они оставляют царапины. Чугун после мытья нужно хорошо высушить и тонко смазать маслом, чтобы предотвратить ржавчину.

Также не следует резко охлаждать горячую сковородку - перепады температур вредят покрытию.

Как правильно сушить сковородку?

После мытья сковородку нужно полностью высушить. Не оставлять на воздухе, а насухо вытереть – полотенцем или коротким прогревом на плите, пишет Eva solo.

Особенно это касается чугуна и углеродистой стали. Если оставить их мокрыми, появится ржавчина. А вот алюминиевые и нержавеющие модели достаточно тщательно вытереть – без перегрева.

Не все сковородки можно ставить в посудомоечную машину. Чугун – категорически нет. Агрессивные моющие средства смывают защитный слой жира, после чего металл быстро ржавеет.

Антипригарные покрытия также не любят машинное мытье – высокая температура и щелочные средства постепенно разрушают слой. Нержавейка обычно выдерживает посудомоечную машину, но частое мытье может оставлять тусклые пятна.

Хранить сковородки "одна в одну" можно, но между антипригарными поверхностями стоит класть салфетку, бумагу или специальные разделители – чтобы не поцарапать покрытие. Чугунные модели лучше держать в сухом месте с доступом воздуха, без герметичных контейнеров.

Какие советы стоит попробовать?