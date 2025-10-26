Якщо ваш кіт сплутав диван із лотком зі спеціальним наповнювачем – не поспішайте засмучуватися. Є кілька дієвих засобів, які допоможуть виправити ситуацію, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал HotandHandyShow.

Як позбутися запаху сечі кота з дивану?

Оцет та сода – універсальні та дешеві засоби, які є в кожному домі. Їх може бути достатньо для того, аби усунути неприємний запах.

Диван може стати не лише місцем для ігор / Фото Freepik

Спершу треба обробити пляму розчином з оцту (розбавляємо його водою у пропорції 1 до 3). Потім посипаємо пляму содою, залишаємо, щоб вона висохла, а потім за допомогою порохотяга її прибираємо. Приміщення треба добре провітрити, щоб позбутися запаху оцту.

Якщо запах лишився, спробуйте нанести перекис водню з кількома краплями рідкого мила, а потім протерти вологою ганчіркою, радять користувачі на Reddit.

