Огірки почнуть рости як на дріжджах: про яке добриво мовчать всі дачники
- Ефективним добривом для огірків є молоко, яке містить кальцій, калій і магній, а також захищає рослини від грибкових захворювань.
- Також для підживлення використовують цибулеве лушпиння і хліб, які готують у вигляді настоїв для поливу.
Огірки з власної грядки завжди набагато смачніші за магазинні. Саме тому дачники поливають рослини цінним добривом, яке дає щедрий урожай. Підживлення є настільки ж важливим, як і полив.
Виявляється, що ефективне добриво навіть не потрібно купувати, оскільки його легко знайти вдома, пише Chip.de.
Яке добриво є найкращим для огірків?
Корисним підживленням може стати звичайне молоко. У ньому міститься кальцій, калій та магній, які сприяють зміцненню рослин та стимулюють їхній розвиток.
У молоці також містяться білки та ферменти, які виконують захисну функцію, допомагаючи боротися з грибковими захворюваннями, зокрема борошнистою росою.
Коли молоко потрапляє в грядку, то активізує корисні мікроорганізми. Завдяки цьому покращується структура ґрунту, що створює сприятливі умови для росту та плодоношення огірків.
Молоко добре впливає на ріст огірків
Для приготування підживлення потрібно розвести знежирене молоко з водою у пропорції 1:10. Цим розчином поливають рослини приблизно раз на 2 тижні, поєднуючи з основним доглядом.
Дачники радять поливати огірки зранку під корінь, не змочуючи листя. Цей момент є дуже важливим, щоб уникнути опіків та зайвої вологи на зеленій масі. А ще не варто забувати про кількість вологи, оскільки її надлишок може нашкодити кореневій системі.
Чим ще можна підживити огірки?
Цибулеве лушпиння підходить для кореневого та позакореневого підживлення, пише Ukr.Media. У 5 літрах води потрібно розвести 20 грамів лушпиння. Суміші треба дати настоятися 4 дні, а тоді процідити. Підгодівля є доволі корисною для огірків.
Підгодівля хлібом також вважається корисним підживленням. Потрібно замочити у відрі з водою буханець хліба та залишити на ніч. Вранці його розімнути й додати 10 міліграмів йоду в ємність. Отриману масу потрібно розвести з водою – на 1 літр добрива треба 10 літрів води. Цим засобом можна підживлювати огірки раз на 5 днів.
Що ще варто знати городникам?
Буряк добре росте поруч з хрестоцвітими овочами, цибулею, часником та бобовими культурами, які збагачують ґрунт азотом.
Для підживлення розсади помідорів можна використовувати настій цибулевого лушпиння, який покращує ґрунт і знижує ризик хвороб.
