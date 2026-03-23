Огурцы начнут расти как на дрожжах: о каком удобрении молчат все дачники

Огурцы с собственной грядки всегда намного вкуснее магазинных. Именно поэтому дачники поливают растения ценным удобрением, которое дает щедрый урожай. Подкормка является столь же важной, как и полив.

Оказывается, что эффективное удобрение даже не нужно покупать, поскольку его легко найти дома, пишет Chip.de.

Какое удобрение является лучшим для огурцов?

Полезной подкормкой может стать обычное молоко. В нем содержится кальций, калий и магний, которые способствуют укреплению растений и стимулируют их развитие.

В молоке также содержатся белки и ферменты, которые выполняют защитную функцию, помогая бороться с грибковыми заболеваниями, в частности мучнистой росой.

Когда молоко попадает в грядку, то активизирует полезные микроорганизмы. Благодаря этому улучшается структура почвы, что создает благоприятные условия для роста и плодоношения огурцов.



Для приготовления подкормки нужно развести обезжиренное молоко с водой в пропорции 1:10. Этим раствором поливают растения примерно раз в 2 недели, совмещая с основным уходом.

Замовити насіння огірків можна легко на Prom. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Дачники советуют поливать огурцы с утра под корень, не смачивая листья. Этот момент очень важен, чтобы избежать ожогов и лишней влаги на зеленой массе. А еще не стоит забывать о количестве влаги, поскольку ее избыток может навредить корневой системе.

Чем еще можно подкормить огурцы?

Луковая шелуха подходит для корневой и внекорневой подкормки, пишет Ukr.Media. В 5 литрах воды нужно развести 20 граммов шелухи. Смеси надо дать настояться 4 дня, а потом процедить. Подкормка довольно полезной для огурцов.

Подкормка хлебом также считается полезной подкормкой. Нужно замочить в ведре с водой буханку хлеба и оставить на ночь. Утром ее размять и добавить 10 миллиграммов йода в емкость. Полученную массу нужно развести с водой – на 1 литр удобрения надо 10 литров воды. Этим средством можно подкармливать огурцы раз в 5 дней.

