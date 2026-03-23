Виявляється, що ефективне добриво навіть не потрібно купувати, оскільки його легко знайти вдома, пише Chip.de.

Яке добриво є найкращим для огірків?

Корисним підживленням може стати звичайне молоко. У ньому міститься кальцій, калій та магній, які сприяють зміцненню рослин та стимулюють їхній розвиток.

У молоці також містяться білки та ферменти, які виконують захисну функцію, допомагаючи боротися з грибковими захворюваннями, зокрема борошнистою росою.

Коли молоко потрапляє в грядку, то активізує корисні мікроорганізми. Завдяки цьому покращується структура ґрунту, що створює сприятливі умови для росту та плодоношення огірків.



Молоко добре впливає на ріст огірків / Фото Pinterest

Для приготування підживлення потрібно розвести знежирене молоко з водою у пропорції 1:10. Цим розчином поливають рослини приблизно раз на 2 тижні, поєднуючи з основним доглядом.

Дачники радять поливати огірки зранку під корінь, не змочуючи листя. Цей момент є дуже важливим, щоб уникнути опіків та зайвої вологи на зеленій масі. А ще не варто забувати про кількість вологи, оскільки її надлишок може нашкодити кореневій системі.

Чим ще можна підживити огірки?

Цибулеве лушпиння підходить для кореневого та позакореневого підживлення, пише Ukr.Media. У 5 літрах води потрібно розвести 20 грамів лушпиння. Суміші треба дати настоятися 4 дні, а тоді процідити. Підгодівля є доволі корисною для огірків.

Підгодівля хлібом також вважається корисним підживленням. Потрібно замочити у відрі з водою буханець хліба та залишити на ніч. Вранці його розімнути й додати 10 міліграмів йоду в ємність. Отриману масу потрібно розвести з водою – на 1 літр добрива треба 10 літрів води. Цим засобом можна підживлювати огірки раз на 5 днів.

