Виявляється, що ефективне добриво навіть не потрібно купувати, оскільки його легко знайти вдома, пише Chip.de.
Яке добриво є найкращим для огірків?
Корисним підживленням може стати звичайне молоко. У ньому міститься кальцій, калій та магній, які сприяють зміцненню рослин та стимулюють їхній розвиток.
У молоці також містяться білки та ферменти, які виконують захисну функцію, допомагаючи боротися з грибковими захворюваннями, зокрема борошнистою росою.
Коли молоко потрапляє в грядку, то активізує корисні мікроорганізми. Завдяки цьому покращується структура ґрунту, що створює сприятливі умови для росту та плодоношення огірків.
Молоко добре впливає на ріст огірків / Фото Pinterest
Для приготування підживлення потрібно розвести знежирене молоко з водою у пропорції 1:10. Цим розчином поливають рослини приблизно раз на 2 тижні, поєднуючи з основним доглядом.
Замовити насіння огірків можна легко на Prom. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.
Дачники радять поливати огірки зранку під корінь, не змочуючи листя. Цей момент є дуже важливим, щоб уникнути опіків та зайвої вологи на зеленій масі. А ще не варто забувати про кількість вологи, оскільки її надлишок може нашкодити кореневій системі.
Чим ще можна підживити огірки?
Цибулеве лушпиння підходить для кореневого та позакореневого підживлення, пише Ukr.Media. У 5 літрах води потрібно розвести 20 грамів лушпиння. Суміші треба дати настоятися 4 дні, а тоді процідити. Підгодівля є доволі корисною для огірків.
Підгодівля хлібом також вважається корисним підживленням. Потрібно замочити у відрі з водою буханець хліба та залишити на ніч. Вранці його розімнути й додати 10 міліграмів йоду в ємність. Отриману масу потрібно розвести з водою – на 1 літр добрива треба 10 літрів води. Цим засобом можна підживлювати огірки раз на 5 днів.
Що ще варто знати городникам?
Буряк добре росте поруч з хрестоцвітими овочами, цибулею, часником та бобовими культурами, які збагачують ґрунт азотом.
Для підживлення розсади помідорів можна використовувати настій цибулевого лушпиння, який покращує ґрунт і знижує ризик хвороб.