Накип почне відвалюватися: який кухонний засіб очистить деталі пральної машини

На внутрішніх деталях пральної машинки через постійне прання нашаровується накип. Відкладення залишаються на нагрівальному елементі та насосі. Все це відбувається через мінерали, що містяться у жорсткій воді. І хоч проблема не є видимою, з часом вона може позначитися на роботі техніки.

Через накип машинка може погано пахнути, стукати під час роботи, погано відпирати одяг та залишати на дні барабана білий наліт, пише Martha Stewart. Чищення нальоту є обов’язковою процедурою, щоб зберегти пральну машину робочою ще на багато років.

Як очисти накип у пральній машинці?

Експерти зазначають, що чистку деталей від вапняного нальоту потрібно проводити раз на 3 місяці. Цей процес важливо не відкладати в районах з жорсткою водою у трубах, бо через таку проблему може навіть поламатися насос.

Окрім того, через наліт нагрівальний елемент довше нагрівається, тому цей процес витрачає більше електроенергії.

Наліт прибрати можна звичайним оцтом, який є на кухні в багатьох. Перед очищенням треба запустити цикл порожнього прання з температурою 90 °C.

У пральну машинку з дверцятами по центру потрібно влити 2 склянки оцту у відсік для кондиціонера. Тоді увімкніть найдовший цикл на максимальній температурі, а далі насипте в барабан 0,5 склянки харчової соди й повторіть прання.



Машинку з вертикальним завантаженням треба наповнити гарячою водою та 4 склянками оцту. На кілька хвилин увімкніть режим гігієнічного прання, поставте на паузу та відкрийте кришку. Техніці треба дати постояти так годину, а тоді завершити цикл й запустити полоскання.

У барабані чи на дверцятах після процедури може з’явитися змитий з деталей накип. Його треба протерти серветкою з мікрофібри і дати техніці добре просохнути. Таке просте очищення пральної машини допоможе зберегти її та ще й покращить якість прання.

До речі, вибір нижчої температури прання та повне завантаження пральної машини допомагають знизити споживання електроенергії, пише Fakt. Програма з температурою 60 градусів споживає значно більше енергії, ніж цикл при 40. Насправді більшість речей без проблем відпираються при 30 – 40 градусах.

