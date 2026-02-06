Є місця, в яких тримати генератор категорично заборонено – не лише через ризик пожежі, але й через небезпеку отруєння чадним газом, йдеться на U.S. Consumer Product Safety Commission. Помилка у виборі місця може коштувати надто дорого, тому важливо знати про місця, де генератор може завдати шкоди.

Де не можна тримати генератор?

Встановлення генератора на балконі може становити серйозну небезпеку. Навіть попри те, що вікна чи двері зачинені, чадний газ все одно може накопичуватися у приміщенні. Тут слід розуміти, що газ не має запаху, тому людина не зможе відчути небезпеки, поки вже не з’являться симптоми отруєння.

Також експерти кажуть, що балконні конструкції зовсім не призначені для роботи техніки з двигуном внутрішнього згоряння. Вібрація та висока температура лише підвищить ризик пожежі. Особливу небезпеку становлять розміщені поруч легкозаймисті матеріали.

Господарі на приватних ділянках використовують генератор у гаражі, підвалі чи іншому закритому приміщенні. Експерти наголошують, що таке місце теж є небезпечним. У таких просторах вентиляціях обмежена, а то й зовсім може бути відсутньою. Через це вихлопні гази швидко накопичаться й створять смертельну концентрацію отруйного чадного газу.



Названо найгірші місця для генератора / Фото Pexels

Не можна тримати генератор поблизу вікон, дверей чи вентиляційних отворів. На вулиці розташування пристрою має бути таким, щоб вихлопи в жодному разі не потрапляли всередину будинку. Незначна кількість газу, що потрапляє в приміщення, може створити концентрацію.

