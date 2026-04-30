Обприскайте цим настоєм мурашник: з нього втече кожна комаха

Мурахи здатні шкодити саду, оскільки розводять попелицю. Тля висмоктує сік в рослин, пошкоджує кореневу систему саджанців та псує ягоди і квіти. Саме тому дачники шукають способи, які допоможуть позбутися мурах.

Відлякати мурах з саду, городу чи клумби досить просто, пише Interia Kobieta. Існує природний спосіб боротьби з ними, який є ефективним та безпечним. Йдеться про часниковий настій.

Читайте також Посадіть це навколо будинку: кроти та змії навіть не наблизяться

Як зробити часниковий настій від мурах?

Часник діє як природний репелент, оскільки має сильний та інтенсивний аромат, який дезорієнтує комах. Для його приготування потрібно залити кілька зубчиків часнику окропом, дати настоятися 15 хвилин, а тоді довести до кипіння.

Після охолодження настій потрібно перелити в пульверизатор і обприскати цим засобом мурашник. Для кращого результату можна використати лимонний сік чи яблучний оцет.



Мурашник треба обприскати часниковим настоєм / Фото з Вікіпедії

Крім цього часникового настою, можна використовувати й інші засоби. Це може бути розчин оцту й води або суміш харчової соди й цукрової пудри. Кожен з цим варіантів є однаково ефективним.

Можна навіть посипати в окремих місцях сильно пахучі спеції – корицю чи гвоздику, які також можуть відлякати комах.

Зрештою, дачники радять посадити у саду перцеву м’яту, лаванду, чебрець, розмарин чи базилік. Ці рослини мурахи не переносять через різкий аромат. Вивести мурах з ділянки можна навіть без дорогих хімікатів. Потрібен лише часник чи висадка певних рослин.

Також позбутися мурах можна завдяки засобу з діючою речовиною імідаклоприд – такі препарати застосовують проти попелиці чи личинок хруща, йдеться на ютуб-каналі "Дача агронома". Потрібно взяти дозу препарату, розраховану на 10 літрів води й розвести в 1 літрі води.

Тоді треба розсипати цукор тонким шаром на папері, а після цього обробити приготовленим розчином. Далі на певний час залишіть цукор для висихання, а після цього – пересипте у зручну ємність. Готову приманку розсипають у тих місцях, де часто з’являються мурахи або біля входів у мурашники.

Як боротися з іншими шкідниками?

До прикладу, оцет змішаний з водою можна використовувати для відлякування кротів. Розчин має різкий та неприємний запах, тому його заливають у кротячі нори.

А от посадка лаванди, розмарину, котячої м'яти, пижма та чорнобривців допомагає відлякати кліщів. Рослини містять інтенсивні ефірні олії, запах яких кліщі не переносять.