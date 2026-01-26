Простий будиночок може врятувати життя безпритульним тваринам, йдеться на Happy Animals. Він захистить від холоду й вологи, допоможе зберегти тепло та дасть тваринам відчуття безпеки.

Читайте також Чим видалити шерсть тварин з дивана: не залишиться навіть сліду

Для створення будиночка не потрібні великі витрати чи спеціальні навички. Достатньо лише кількох підручних матеріалів та бажання допомогти.

Як зробити будинок для безпритульних тварин?

Є кілька простих ідей, як можна зробити тимчасові притулки для безхатніх тварин своїми руками з доступних матеріалів.

Картонний будиночок

Необхідно взяти велику картонну коробку. Внутрішню частину можна утеплити пінопластом чи соломою, а зовні обгорнути поліетиленом для захисту від вологи. Будиночок поставте на піддон, щоб він не торкався сирої землі. Легкий та бюджетний варіант можна зробити за годину.

Будиночок з пластикових контейнерів

Візьміть великий пластиковий контейнер чи ящик з кришкою. Далі треба вирізати отвір для входу та зробити його достатньо великим для тварини. Всередину постеліть ковдру чи солому для утеплення. Такий контейнер буде стійким до дощу чи вітру й добре утримає тепло.

Будка з піноізоляційних плит

Для цього будиночка треба зібрати каркас з листів пінопласту, з’єднавши їх скотчем чи плівкою. Внутрішню частину можна заповнити соломою чи старими ковдрами для утеплення. Цю легку конструкцію можна перемістити на безпечне місце.

Стара переноска без отворів

У стару переноску покладіть пінопласт чи солому, закрийте всі отвори та зменшіть вхід під розмір тваринки.

Щоб позбутися неприємного запаху рушників для собак, використовуйте миючий засіб, оцет, харчову соду та валик для видалення ворсу, пише Southern Living. Перед пранням замочіть рушники в теплій воді з оцтом, а для кращого очищення додайте соду в барабан пральної машини.

Які ще поради варто знати?