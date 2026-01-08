Чи колись вам доводилося відкривати банку сирого меду та помічати на ній зверху білий пінистий шар? Чимало людей побоюються їсти мед з ним, адже думають, що він небезпечний чи шкідливий, повідомляє 24 Канал з посиланням на Blooming good honey.

Що означає білий наліт на меду?

Якщо ви побачили цей незвичний білий наліт, не переймайтеся – ця легка, бульбашкова піна є зовсім натуральною, і насправді є лише ознакою того, що ви отримали банку якісного необробленого меду. Річ у тому, що сирий мед містить крихітні бульбашки повітря, пилок, бджолиний віск та природні ферменти.

І коли мед зберігають у банці, особливо після невеликого нагрівання чи перемішування, ці бульбашки повітря починають підійматися вгору та приносять із собою сліди пилку та бджолиного воску – і саме вони й утворюють шар піни.

На відміну від меду, що ви можете купити у супермаркеті, де мед часто пастеризують та фільтрують, аби видалити ці речовини та надати рідині ідеально чистого вигляду, сирий мед зберігає усі корисні речовини. І піна – цілком природне явище у ньому.

Окрім того, іноді через наявність повітря у меду він починає кристалізуватися та стає білим – зовні пляма може нагадувати цвіль, та це не так. Вона є абсолютно безпечною та зовсім не впливає на смак продукту, пише Sweetreehoney.

Чи безпечно їсти мед з піною?

Відповідь проста – так. Біла піна на поверхні сирого меду повністю безпечна до вживання і насправді ще й смачна. Часто вона має легку, повітряну текстуру та зовсім відмінний від меду під нею смаковий профіль. І є навіть люди, які вважають цю піну найсмачнішою частиною.

Окрім того, піну зовсім немає потреби відшкрібати. Втім, якщо для вас важливий вигляд меду, або ж ви використовуєте його у рецептах, де мед має бути чистим, ви можете або обережно перемішати піну з медом, або ж зняти її – це залежить лише від особистих уподобань.

