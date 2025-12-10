Рушники будуть як з готелю: простий трюк, який виведе затхлий запах

Навіть після прання на рушниках може відчуватися затхлий запах. Причиною не завжди є прання, а спосіб сушіння. Якщо волога довго залишається на рушнику, то стає середовищем для бактерій, які створюють поганий аромат.

Товсті рушники є найвразливішими, бо утримують більше вологи й сохнуть набагато повільніше, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Через це він починає пахнути сирістю та пліснявою.

Читайте також Подушки будуть білими десятиліттями: прати потрібно з однією кухонною дрібничкою

Як покращити запах рушників?

Найкраще сушити рушники на широкій горизонтальній планці. Та якщо є можливість, краще сушити їх на свіжому повітрі, бо через високу вологість, поганий запах знову може з’явитися.

До речі, знайти рушники, пральний порошок, кондиціонер для білизни за найкращими цінами можна на Prom. А ще сушарки, гель для прання, капсули і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Тонкі рушники можуть висохнути за 6 годин, товстим потрібно вдвічі більше часу. Чим довше рушник залишається вологим, тим більшим є ризик появи затхлості.

Прання теж має значення, тому для уникнення поганого запаху, рушники варто прати окремо від інших речей. Щоб знищити всі бактерії – варто використовувати температуру 60 градусів.



Рушники можуть стати доволі м'якими / Фото Pexels

Фахівці не радять використовувати пом’якшувачі, бо вони покривають волокна плівкою, яка погіршує поглинання води. І не використовуйте багато порошку, бо він не завжди добре виполіскується, а коли залишається у волокнах, то утримує вологу та запахи.

Поганий запах на рушниках утворюється саме через неправильне розвішування, жорстку воду й переповнену пральну машинку. Якщо ретельно висушувати рушники й правильно доглядати за ними, то після прання вони будуть пахнути так, наче з готелю.

Навіть у професійних готелях рушники перуть не лише спеціальними засобами, але оцтом, харчовою содою чи відбілювачем, пише Express. Використання оцту – поширений професійний лайфхак. До прання потрібно додати 2 – 3 склянки оцту, щоб вивести бруд, освіжити колір та повернути їм природну м’якість.

Які треба знати лайфхаки про прання?