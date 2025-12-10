Полотенца будут как из отеля: простой трюк, который выведет затхлый запах
- Для устранения затхлого запаха полотенца рекомендуется сушить на свежем воздухе и стирать отдельно от других вещей при температуре 60 градусов.
- Использование уксуса во время стирки является профессиональным лайфхаком, который помогает вывести грязь, освежить цвет и сохранить естественную мягкость полотенец.
Даже после стирки на полотенцах может ощущаться затхлый запах. Причиной не всегда является стирка, а способ сушки. Если влага долго остается на полотенце, то становится средой для бактерий, которые создают плохой аромат.
Толстые полотенца являются самыми уязвимыми, потому что удерживают больше влаги и сохнут гораздо медленнее, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Из-за этого он начинает пахнуть сыростью и плесенью.
Читайте также Подушки будут белыми десятилетиями: стирать нужно с одной кухонной мелочью
Как улучшить запах полотенец?
Лучше всего сушить полотенца на широкой горизонтальной планке. Но если есть возможность, лучше сушить их на свежем воздухе, потому что из-за высокой влажности, плохой запах снова может появиться.
До речі, знайти рушники, пральний порошок, кондиціонер для білизни за найкращими цінами можна на Prom. А ще сушарки, гель для прання, капсули і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.
Тонкие полотенца могут высохнуть за 6 часов, толстым нужно вдвое больше времени. Чем дольше полотенце остается влажным, тем больше риск появления затхлости.
Стирка тоже имеет значение, поэтому во избежание плохого запаха, полотенца стоит стирать отдельно от других вещей. Чтобы уничтожить все бактерии – стоит использовать температуру 60 градусов.
Полотенца могут стать довольно мягкими / Фото Pexels
Специалисты не советуют использовать смягчители, потому что они покрывают волокна пленкой, которая ухудшает поглощение воды. И не используйте много порошка, потому что он не всегда хорошо выполаскивается, а когда остается в волокнах, то удерживает влагу и запахи.
Плохой запах на полотенцах образуется именно из-за неправильного развешивания, жесткую воду и переполненную стиральную машинку. Если тщательно высушивать полотенца и правильно ухаживать за ними, то после стирки они будут пахнуть так, как из отеля.
Даже в профессиональных отелях полотенца стирают не только специальными средствами, но уксусом, пищевой содой или отбеливателем, пишет Express. Использование уксуса – распространенный профессиональный лайфхак. К стирке нужно добавить 2 – 3 стакана уксуса, чтобы вывести грязь, освежить цвет и вернуть им естественную мягкость.
Какие надо знать лайфхаки о стирке?
Существует лайфхак для стирки, который предусматривает использование влажной салфетки. Благодаря такому применению удастся собрать шерсть и ворсинки.
Для очистки подошвы кроссовок можно использовать можно использовать жидкость для снятия лака, меламиновую губку или зубную пасту.
Частые вопросы
Почему толстые полотенца больше подвержены появлению плохого запаха?
Толстые полотенца удерживают больше влаги и сохнут гораздо медленнее - из-за этого они начинают пахнуть сыростью и плесенью.
Какие рекомендации есть для улучшения запаха полотенец?
Рекомендуется сушить полотенца на широкой горизонтальной планке или на свежем воздухе. Также стоит стирать полотенца отдельно от других вещей при температуре 60 градусов, чтобы уничтожить все бактерии.
Какие лайфхаки используют в профессиональных отелях для стирки полотенец?
В профессиональных отелях полотенца стирают не только специальными средствами, но и уксусом, пищевой содой или отбеливателем. Использование уксуса является распространенным лайфхаком - к стирке добавляют 2–3 стакана уксуса, чтобы вывести грязь, освежить цвет и вернуть полотенцам естественную мягкость.