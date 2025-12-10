Полотенца будут как из отеля: простой трюк, который выведет затхлый запах

Даже после стирки на полотенцах может ощущаться затхлый запах. Причиной не всегда является стирка, а способ сушки. Если влага долго остается на полотенце, то становится средой для бактерий, которые создают плохой аромат.

Толстые полотенца являются самыми уязвимыми, потому что удерживают больше влаги и сохнут гораздо медленнее, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Из-за этого он начинает пахнуть сыростью и плесенью.

Как улучшить запах полотенец?

Лучше всего сушить полотенца на широкой горизонтальной планке. Но если есть возможность, лучше сушить их на свежем воздухе, потому что из-за высокой влажности, плохой запах снова может появиться.

Тонкие полотенца могут высохнуть за 6 часов, толстым нужно вдвое больше времени. Чем дольше полотенце остается влажным, тем больше риск появления затхлости.

Стирка тоже имеет значение, поэтому во избежание плохого запаха, полотенца стоит стирать отдельно от других вещей. Чтобы уничтожить все бактерии – стоит использовать температуру 60 градусов.



Полотенца могут стать довольно мягкими / Фото Pexels

Специалисты не советуют использовать смягчители, потому что они покрывают волокна пленкой, которая ухудшает поглощение воды. И не используйте много порошка, потому что он не всегда хорошо выполаскивается, а когда остается в волокнах, то удерживает влагу и запахи.

Плохой запах на полотенцах образуется именно из-за неправильного развешивания, жесткую воду и переполненную стиральную машинку. Если тщательно высушивать полотенца и правильно ухаживать за ними, то после стирки они будут пахнуть так, как из отеля.

Даже в профессиональных отелях полотенца стирают не только специальными средствами, но уксусом, пищевой содой или отбеливателем, пишет Express. Использование уксуса – распространенный профессиональный лайфхак. К стирке нужно добавить 2 – 3 стакана уксуса, чтобы вывести грязь, освежить цвет и вернуть им естественную мягкость.

Какие надо знать лайфхаки о стирке?