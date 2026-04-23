3 бюджетні парфуми до 1500 гривень, які пахнуть як люкс за 10 тисяч
- GUESS Seductive Desire поєднує грушу, солодкий мандарин, амбру та ваніль, коштує близько 1000 гривень за 30 мл.
- Zara Supreme Vanilla з нотами ванілі, чорнила і диму коштує близько 1400 гривень за 80 мл.
Знайти ідеальні парфуми для себе не зовсім просто, але можливо. І секрет полягає не у високій ціні, а у виборі правильних нот. Щоб отримати незабутній запах, зовсім не обов’язково витрачати багато грошей.
Проаналізувавши низку ароматів, які мають дорогий та розкішний запах, але коштують копійки, 24 Канал ділиться найкращою добіркою.
Парфум дорогим робить не логотип престижного модного дому, а майстерно побудована піраміда нот у базі, яка залишається на шкірі кілька годин. За неймовірний запах відповідає тріо, що складається з амбри, ванілі та пачулі. Коли ці 3 інгредієнти поєднуються, то створюють ідеальну ілюзію розкоші.
Які 3 парфуми є розкішними?
GUESS Seductive Desire
Як зазначає Fragrantica, ці парфуми є ідеальним прикладом розкішного амброво-фруктово-квіткового аромату. Аромат поєднує грушу з солодким мандарином, переходячи в теплу основу з амбри та ванілі. Парфум вважається доволі елегантним, а ефект від нього приголомшливий, бо після нього жінки отримують безліч компліментів.
Ціна за флакон об’ємом 30 мілілітрів– приблизно 1000 гривень.
Zara Supreme Vanilla
Останні роки Zara шпигує за найдорожчими нішевими парфумами, щоб потім представити щось схоже й своїй лінійці. Аромат Supreme Vanilla наповнений ваніллю, чорнилом і димом, йдеться на сайті Zara. Він пахне розкішно, а глибокий шлейф розтягується на кілька метрів.
Ціна за флакон об’ємом 80 мілілітрів – приблизно 1400 гривень.
Lattafa Khamrah
Аромат підійде тим, хто любить арабські запахи. Ці шедевральні парфуми вже підкорили більшість користувачів з тіктоку. Фініки, праліне та ваніль надають глибини та аури багатства, зазначають в Fragrantica.
Ціна за флакон об’ємом 100 мілілітрів – приблизно 1300 гривень.
Де потрібно зберігати парфуми?
Більшість жінок зберігають парфуми у ванній кімнаті, проте цього робити не варто, бо вологість та перепади температури можуть пошкодити аромат, пише Interia Kobieta.
Рекомендується зберігати парфуми в темному, сухому й прохолодному місці. Це може бути закрита шафа чи шухляда. У цих умовах парфуми триматимуть довго свій аромат через відсутність сонячного світла, штучного освітлення, вологості чи коливань температури.
Часті питання
Які аромати вважаються розкішними, але мають низьку вартість?
Експерти визначили кілька ароматів, які мають дорогий та розкішний запах, але коштують копійки. До таких ароматів належать GUESS Seductive Desire, Zara Supreme Vanilla та Lattafa Khamrah.
Які основні інгредієнти створюють ілюзію розкішного аромату?
Ілюзію розкішного аромату створює тріо з амбри, ванілі та пачулі. Коли ці інгредієнти поєднуються, вони надають аромату відчуття багатства та вишуканості.
Як правильно зберігати парфуми, щоб вони довго тримали свій аромат?
Парфуми рекомендується зберігати в темному, сухому й прохолодному місці — це може бути закрита шафа чи шухляда. Такий метод зберігання захищає аромат від вологи, перепадів температури та світла, що може пошкодити запах.