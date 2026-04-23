3 бюджетні парфуми до 1500 гривень, які пахнуть як люкс за 10 тисяч

Знайти ідеальні парфуми для себе не зовсім просто, але можливо. І секрет полягає не у високій ціні, а у виборі правильних нот. Щоб отримати незабутній запах, зовсім не обов’язково витрачати багато грошей.

Проаналізувавши низку ароматів, які мають дорогий та розкішний запах, але коштують копійки, 24 Канал ділиться найкращою добіркою.

Парфум дорогим робить не логотип престижного модного дому, а майстерно побудована піраміда нот у базі, яка залишається на шкірі кілька годин. За неймовірний запах відповідає тріо, що складається з амбри, ванілі та пачулі. Коли ці 3 інгредієнти поєднуються, то створюють ідеальну ілюзію розкоші.

Які 3 парфуми є розкішними?

GUESS Seductive Desire

Як зазначає Fragrantica, ці парфуми є ідеальним прикладом розкішного амброво-фруктово-квіткового аромату. Аромат поєднує грушу з солодким мандарином, переходячи в теплу основу з амбри та ванілі. Парфум вважається доволі елегантним, а ефект від нього приголомшливий, бо після нього жінки отримують безліч компліментів.

Ціна за флакон об’ємом 30 мілілітрів– приблизно 1000 гривень.



Розкішні аромати за бюджетну ціну / Фото Pinterest

Zara Supreme Vanilla

Останні роки Zara шпигує за найдорожчими нішевими парфумами, щоб потім представити щось схоже й своїй лінійці. Аромат Supreme Vanilla наповнений ваніллю, чорнилом і димом, йдеться на сайті Zara. Він пахне розкішно, а глибокий шлейф розтягується на кілька метрів.

Ціна за флакон об’ємом 80 мілілітрів – приблизно 1400 гривень.



Вражаючі аромати за бюджетну ціну / Фото Pinterest

Lattafa Khamrah

Аромат підійде тим, хто любить арабські запахи. Ці шедевральні парфуми вже підкорили більшість користувачів з тіктоку. Фініки, праліне та ваніль надають глибини та аури багатства, зазначають в Fragrantica.

Ціна за флакон об’ємом 100 мілілітрів – приблизно 1300 гривень.



Розкішні аромати за бюджетну ціну / Фото Pinterest

Де потрібно зберігати парфуми?

Більшість жінок зберігають парфуми у ванній кімнаті, проте цього робити не варто, бо вологість та перепади температури можуть пошкодити аромат, пише Interia Kobieta.

Рекомендується зберігати парфуми в темному, сухому й прохолодному місці. Це може бути закрита шафа чи шухляда. У цих умовах парфуми триматимуть довго свій аромат через відсутність сонячного світла, штучного освітлення, вологості чи коливань температури.

