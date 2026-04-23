Проанализировав ряд ароматов, которые имеют дорогой и роскошный запах, но стоят копейки, 24 Канал делится лучшей подборкой.

Парфюм дорогим делает не логотип престижного модного дома, а искусно построенная пирамида нот в базе, которая остается на коже несколько часов. За невероятный запах отвечает трио, состоящее из амбры, ванили и пачули. Когда эти 3 ингредиента сочетаются, то создают идеальную иллюзию роскоши.

Какие 3 парфюма являются роскошными?

GUESS Seductive Desire

Как пишет Fragrantica, етот парфюм является идеальным примером роскошного амброво-фруктово-цветочного аромата. Аромат сочетает грушу со сладким мандарином, переходя в теплую основу из амбры и ванили. Парфюм считается довольно элегантным, а эффект от него потрясающий, потому что после него женщины получают множество комплиментов.

Цена за флакон объемом 30 миллилитров– примерно 1000 гривен.



Роскошные ароматы за бюджетную цену / Фото Pinterest

Zara Supreme Vanilla

Последние годы Zara шпионит за самыми дорогими нишевыми духами, чтобы потом представить что-то похожее и в своей линейке. Аромат Supreme Vanilla наполнен ванилью, чернилами и дымом, пишет сайт Zara. Он пахнет роскошно, а глубокий шлейф растягивается на несколько метров.

Цена за флакон объемом 80 миллилитров – примерно 1400 гривен.



Lattafa Khamrah

Аромат подойдет тем, кто любит арабские запахи. Эти шедевральные духи уже покорили большинство пользователей из тиктока. Финики, пралине и ваниль придают глубины и ауры богатства, пишут в Fragrantica.

Цена за флакон объемом 100 миллилитров – примерно 1300 гривен.



Где нужно хранить духи?

Большинство женщин хранят духи в ванной комнате, однако этого делать не стоит, потому что влажность и перепады температуры могут повредить аромат, пишет Interia Kobieta.

Рекомендуется хранить духи в темном, сухом и прохладном месте. Это может быть закрытый шкаф или ящик. В этих условиях духи будут держать долго свой аромат из-за отсутствия солнечного света, искусственного освещения, влажности или колебаний температуры.

