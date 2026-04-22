Особливо актуальною джинсова куртка є навесні та влітку. Головне – вдало вибрати фасон та розмір вбрання, пише GQ.

Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про джинсові куртки та інші варіанти вбрання – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість речей ще до оформлення замовлення. Якщо важливо перевірити замовлену джинсову куртку перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Як має сидіти джинсова куртка?

Гарна джинсова куртка – це такий собі "чит-код" для гардероба: вона доповнить будь-який образ та виглядатиме природно і з сукнею, і з штанами, і з костюмом. Вперше класичний та витривалий верхній одяг бренд Levi`s представив вже понад століття тому – і з того часу джинсівка не втрачає позицій.

Та багато людей під час покупки забувають про одну важливу деталь, і через це не можуть адаптувати куртку до різного одягу так вільно і легко, як хотілося б: посадка.

Зважайте: джинсова куртка має сидіти так само як і будь-яка інша – не висіти мішком, але й не облягати тіло як друга шкіра. Головна помилка – придбати куртку надто вузьку, адже це завадить вдягати під неї інший одяг.

В ідеалі під куртку має вміщуватися принаймні один легкий светр, і це стосується не лише тулуба, але й рукавів.



Розмір джинсової куртки важливо підібрати правильно / Фото Pexels

Цікаво! Вічне питання модниць не змінюється вже десятиліття – чи можна носити джинсову куртку з джинсами? І відповідь – так, безумовно, навіть якщо кольори деніму збігаються. Це дозволить створити цілісний та гармонійний образ, що навіть має свою окрему назву – канадський смокінг.

Який стиль джинсової куртки обрати у 2026?

Цього року джинсові куртки знову опиняються у центрі уваги – дизайнери охоче включають їх у свої колекції, і тепер цей елемент гардероба пропонує новий, свіжий погляд на класичний стиль.

Але вибір джинсової куртки передусім залежить від того, що підходить саме вам та вашому гардеробу.

Класична джинсова куртка

Дві нагрудні кишені, гострий комір, заклепки та ґудзики – це щось, що ніколи не вийде з моди, незалежно від того, чи ви вдягаєте таку куртку на літню сукню, чи з карго-штанами, пише Elle.

Але навіть під час покупки класичної моделі все ще можна поекспериментувати з варіаціями: збільшити розмір, змінити пропорції тощо.

Класична джинсова куртка ідеально підійде до багатьох образів: фото з інстаграму

Джинсова куртка без коміра

Останніми роками саме ця куртка стала улюбленицею стритстайл-фотографів. Її привабливість полягає у стильній варіації класики.

Саме така куртка найкраще підходить, якщо ви обожнюєте нашарування одягу. Поверх неї чудово ляже комір сорочки чи футболки-поло, або ж масивні акцентні аксесуари.

Куртка без коміра виглядає стильно: фото з інстаграму

Вибілена джинсова куртка

Хочете додати у свій гардероб трохи вінтажного гранжу? Тоді вибілена джинсова куртка стане ідеальним варіантом. Крім того, досягти бажаного вигляду можна й самостійно вдома – для цього знадобиться лише звичайнісінький відбілювач.

Джинсова куртка-сорочка

Джинсова сорочка-оверсайз, що носиться замість піджака, вже давно стала звичним явищем у сучасному гардеробі. І цей стиль неймовірно добре поєднується з іншими цікавими шарами одягу та додає загальному образу невимушеної цілісності.

Джинсова куртка "пісковий годинник"

Новий варіант класики з концентрованим структурним силуетом, що підкреслює вузьку талію, точно стане акцентним елементом гардероба, що додасть будь-якому одягу вишуканості.

В цьому випадку не потрібно купувати оверсайз – навпаки, важливо підібрати модель, яка ідеально сидітиме на фігурі, аби точно підкреслити бажаний силует.

Структурна куртка підкреслить силует: фото з інстаграму

Та незалежно від того, яку саме модель джинсівки ви оберете, будь-яка з них може додати структури й легким бавовняним сукням, і зібраним діловим образам.