Ця маленька комаха знищує до 400 шкідників: врятує рослини без хімії
- Золотоочки – комахи, які знищують до 400 шкідників, включаючи попелицю та павутинних кліщів, без використання хімії.
- Щоб привабити золотоочок у сад, слід обмежити використання пестицидів і висаджувати квітучі рослини, такі як ромашка та чорнобривці.
Ці комахи на перший погляд виглядають непримітними, але якщо придивитись уважніше, то золотоочку можна впізнати за великими очима, прозорими крилами й зеленуватим тілом. Ця комаха – справжній рятівник рослин від шкідників.
Золотоочки здатні знищити попелицю чи павутинних кліщів, тому їх заведено вважати природними союзниками, пише Interia Kobieta. Вони не є великими комахами, їхня довжина досягає лише 1,5 сантиметри.
Яку користь несуть золотоочки?
Золотоочки – це абсолютно нешкідливі комахи. У холодні місяці вони можуть шукати тепло в квартирах чи будинках. Їх приваблює тепло і світло, тому найчастіше з’являються біля вікон та ламп.
З потеплінням золотоочки стають активними на вулиці. Дорослі особини харчуються квітковим пилом, нектаром та медвяною росою, а от справжніми героями саду є личинки золотоочок. Вони дуже ненажерливі, і їхній апетит спрямований переважно на попелицю.
Виявляється, лише одна личинка здатна знищити до 400 шкідників. Крім попелиці вони харчуються павутинними кліщами, звичайними кліщами, білокрилками та яйцями колорадського жука.
Їхня присутність у саду забезпечує реальну підтримку в боротьбі зі шкідниками, не використовуючи при цьому хімічні препарати.
Як привабити золотоочок у сад?
Привабити корисних комах на ділянку досить просто. Перше, що потрібно зробити – обмежити використання хімікатів у саду, оскільки інвазивні пестициди можуть їм зашкодити.
Крім того, досить важливим є середовище, що багате на квітучі рослини. Особливо корисними є квіти, які довго дають нектар і пилок, тому на ділянці варто висадити ромашку, чорнобривці та чебрець.
Чорнобривці приваблюють золотоочок в сад, і паралельно відлякують попелицю завдяки характерному різкому аромату, пишуть "Добрі новини". А ще коренева система квітів виділяє в ґрунт речовини, які відлякують нематод та інших підземних шкідників. Таким чином чорнобривці захищають рослини не лише зверху, але й під землею.
Часті питання
Яку роль відіграють золотоочки у боротьбі зі шкідниками?
Золотоочки є природними союзниками в саду — вони знищують попелицю, павутинних кліщів та інших шкідників, тим самим забезпечуючи ефективний захист без використання хімічних препаратів.
Як золотоочки поводяться в холодні місяці?
У холодні місяці золотоочки можуть шукати тепло в квартирах чи будинках — їх приваблює тепло і світло, тому вони найчастіше з'являються біля вікон та ламп.
Які рослини варто висаджувати, щоб привабити золотоочок у сад?
Щоб привабити золотоочок у сад, слід висаджувати квітучі рослини, такі як ромашка, чорнобривці та чебрець, які довго дають нектар і пилок.