Навіщо господині заливають оцет у раковину: позбудетеся від постійної проблеми

Нерідко з раковини може поширюватися неприємний запах. Він може виникати через накопичення жиру, залишки їжі та органічні відходи у трубах. Якщо така ситуація вам знайома, то непотрібно одразу братися за дорогі засоби, оскільки є вигідна альтернатива.

Досить часто господині використовують харчову соду та оцет, які разом створюють необхідну шипучу реакцію, яка прочищує труби всередині, пише Express.

Як сода та оцет можуть прочистити труби?

Сода діє як м’який абразив на засмічння, а оцет є природним розчинником. Разом вони виводять усі залишки з труб та нейтралізують запахи, допомагаючи вимити залишки жиру.

Метод ідеально підійде для тих, хто хоче обійтися від хімічних засобів.

Для створення засобу потрібно змішати дві частини соди з однією частиною солі й висипати суміш у злив. Далі приблизно приблизно 200 міліграмів оцту залити поверх соди.

Почнеться шипіння, яке й призведе до розчинення відкладення й усунення запахів. Суміш потрібно залишити подіяти на 15 хвилин, а тоді промити гарячою водою.



Задля уникнення повторних засмічень, жир краще не зливати у раковину. Це стосується і кавової гущі та густих соусів. На зливних отворах можна використовувати сіточки, які здатні затримати залишки їжі та волосся.

Придбати спеціальні засоби для виведення засмічень можна на Prom. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

Окрім того, засмічення вивести за 5 хвилин можна в досить легкий спосіб, пише City Magazine. Потрібно лише мати засіб для миття посуду.

Для цього методу необхідно закип’ятити 1 літр води й додати до нього половину склянки засобу для миття посуду. Усе треба перемішати й залишити до 5 хвилин для активації.

Суміш потрібно обережно вилити у злив на засмічену ділянку, а тоді зачекати 5 хвилин, щоб жир розщепився, а вода змогла знову пройти.

