Якщо ви хочете взимку насолодитися неймовірно яскравим та рясним цвітінням улюблених орхідей, аже зараз потрібно подбати про одну просту річ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Що зробити з орхідеями, щоб цвіли взимку?

Існують сорти орхідеї, що тішать цвітінням тільки навесні та влітку, проте чимало домашніх орхідей здатні і на зимове цвітіння. Та для того, аби воно й справді відбулося, слід виконати кілька елементарних завдань.

Передусім, потрібно подбати про освітлення та переставити орхідеї на сонячне вікно, а також забезпечити стабільно теплу температуру. Окрім того, потрібно стежити за певними змінами у рості рослини.

Щойно ви помітите, що в орхідеї з'являється жовте листя, його потрібно негайно обрізати. Чимало рослин починають жовтіти з настанням зими – але це не означає, що проблему можна ігнорувати. Пожовтіння листя кімнатних орхідей зазвичай є ознакою того, що догляд за квіткою потрібно змінити – можливо, потрібно відкоригувати полив чи забезпечити більшу кількість сонячного світла.



Орхідеї потребують особливого догляду взимку / Фото Pexels

Втім, в деяких випадках це також ознака того, що листя потрібно обрізати, адже пожовтіння можуть спричинити хвороби та шкідники, і тільки обрізка листя допоможе переконатися, що проблема не пошириться на решту рослини та її сусідів. Також не забувайте видаляти квіти після того, як цвітіння завершиться, аби рослина мала змогу зацвісти знову.

Саме обрізка листя орхідеї – це завдання, що допоможе рослині вдало перезимувати та потішити цвітінням. Окрім того, це надійний засіб для рослин, що постраждали від чорної плямистості – популярного серед кімнатних рослин захворювання.

Які є особливості зимового догляду за орхідеями?

Квітникарям важливо пам'ятати, що взимку орхідеї потребують значно менше води – втім, це не значить, що полив можна повністю припинити. Зимові вимоги орхідей до вологості такі ж, як і влітку – проблема полягає в тому, що зимове повітря як правило сухіше, пише Gardening Know How.

Тому рослини потрібно поставити у піддон з галькою та обприскувати їх кілька разів на день – і коріння в тому числі.

Що ще про догляд за кімнатними рослинами варто знати?