Сіра білизна перетвориться на білосніжну: повторіть трюк з таблетками
- Таблетки для зубних протезів можуть відбілити сірі тканини, розчиняючи відкладення та плями у теплій воді.
- Фахівці рекомендують прати білі речі окремо від кольорових, щоб зберегти їхній колір довше.
Білизна білого кольору має прикру особливість – навіть після частого прання вона все одно втрачає колір та стає сірою. Відбілити тканину можна завдяки трюку з таблетками для зубних протезів.
Проблема сірого кольору виникає через те, що з часом у волокнах накопичуються залишки миючого засобу, вапняний наліт, піт та ще інші забруднення, пише City Magazine.
Через це після кількох прань білизна має всі шанси виглядати не білою, а сіруватою.
Як відбілити білизну?
Виявляється, що таблетки для зубних протезів здатні видалити плями та розчинити відкладення, які й утворюють сірість на тканині. Коли вони розчиняються у теплій воді, то створюють очищувальну пінку, яка здатна освіжити тканини.
У велику миску потрібно налити теплу воду й вкинути всередину 1 – 2 таблетки для зубних протезів, а тоді замочити в ній білизну. У цьому розчині тканина повинна пролежати приблизно годину, а тоді її потрібно вкинути у пральну машину та випрати, як зазвичай.
Відбілити білизну можна досить просто / Фото Pexels
Завдяки такому трюку тканина візуально стане білішою. Рішення привабливе тим, що не вимагає багато зусиль чи довгого вирішення. Достатньо лише мати таблетки і теплу воду.
Фахівці зазначають, що для того, щоб білі речі довше залишали свій колір, їх треба завжди прати окремо від кольорових речей.
Таблетку для посудомийної машини можна використовувати для видалення плям з жовтих подушок, пише Express. За словами користувачів, вона справді допомагає вивести жирні плями без сильних зусиль.
Ефективним також є використання кристалічної соди. Потрібно склянку засобу засипати в пральну машину замість порошку.
Рушники слід прати без кондиціонера, а для усунення запаху додавати лимонну кислоту. Для пом'якшення рушників рекомендується використовувати тенісні м'ячики під час сушіння.
Рідкий пральний засіб ефективний для попередньої обробки плям, добре працює з жирними забрудненнями і підходить для жорсткої води.
Часті питання
Чому білизна стає сірою після кількох прань?
З часом у волокнах білизни накопичуються залишки миючого засобу, вапняний наліт, піт та інші забруднення — це і є причиною сірості тканини.
Який метод допоможе відбілити сіру білизну?
Таблетки для зубних протезів можуть видалити плями та розчинити відкладення на тканині. Потрібно розчинити 1–2 таблетки в теплій воді та замочити білизну на годину перед пранням.
Які інші способи можуть допомогти у видаленні плям з тканин?
Таблетки для посудомийної машини ефективні у видаленні жирних плям, а кристалічна сода може замінити пральний порошок для видалення забруднень.