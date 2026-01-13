Пятна желтого цвета на унитазе появляются из-за накопления грязи, известковый налет и бактерии, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Унитаз с такими остатками имеет довольно неприятный вид, но вернуть ему чистый вид можно просто и легко.

Чем отмыть желтые пятна унитаза?

Многие хозяйки начинают чистить унитаз с помощью отбеливателя, однако этот метод является достаточно агрессивным, поэтому со временем может привести к растрескиванию сиденья унитаза. А вот сода и уксус слишком слабые, чтобы справиться с таким сильным пятном.

Есть достаточно простой и эффективный способ для чистки, который превзойдет даже специальные средства. Необходимо лишь воспользоваться пенкой для бритья. Сначала нужно нанести толстый слой пенки на сиденье унитаза и оставить на 10 минут.



Простой метод, который выведет желтые отложения / Фото Pexels

В случае сильного загрязнения понадобится 30 минут. Далее с помощью ершика надо смыть пену водой. Такое простое действие способно действительно вывести пятна, поэтому этот лайфхак можно использовать всегда.

Также лимонная кислота является эффективным натуральным средством для очистки унитаза от известкового налета и мочевого камня, пишет Southern Living. Для очистки слива рекомендуется использовать соду, уксус и моющее средство, чтобы избежать накоплений жира и грязи, если они не сильно въелись в поверхность.

Какие интересные советы стоит знать?