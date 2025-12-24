Ось як прибрати жир з усіх поверхонь навколо плити: кухня блищатиме чистотою
Якщо ви завзятий кухар, без бризок жиру навколо плити не обійтися – і особливо перед святами. А ось позбутися їх згодом непросто.
Знежирення поверхонь на кухні – це складне завдання, що може забрати чимало часу, якщо не знати, які засоби слід використовувати. Тож 24 Канал з посиланням на Martha Stewart розповідає, чим чистити будь-який вид поверхні навколо плити.
Як видалити жир з плитки?
Найпростіший спосіб відчистити стіну з плитки за плитою – це протирати її одразу ж після приготування їжі. Так ви зможете відмити його найлегше, адже він ще не встигне затвердіти. Гладку плитку без текстури зазвичай можна почистити звичайною теплою водою і мийним засобом.
Найкраще використовувати ганчірку з мікрофібри – вона може видалити весь жир, не шкодячи поверхні. А ось якщо забруднення стійкі, краще взяти спеціальний засіб для знежирення.
Як відмити жирні плями зі скла?
Скло – це той матеріал, що досить легко дряпається, і тому дуже важливо використовувати неабразивні засоби для чищення та м'які тканини. Тріть скло обережно круговими рухами, аби уникнути розводів, а також краще не використовуйте тверду сторону губки – навіть вона може залишити мікроподряпини.
Якщо ж жир особливо стійкий, можна приготувати розчин для чищення з оцту та теплої води. Їх потрібно змішати у рівних кількостях та протирати скло зверху вниз, а тоді зліва направо, аби уникнути появи смуг.
Як почистити нержавіючу сталь від жиру?
Нержавіюча сталь – це чудовий матеріал, але на ньому видно усі сліди, і тому про догляд за нею не можна забувати. Спершу потрібно протерти її вологою мікрофібровою ганчіркою, аби прибрати будь-які крихти тощо, а вже тоді нанесіть на сталь трохи засобу для чищення.
Якщо спеціалізованого засобу немає, тоді можна використати кілька крапель мийного засобу для посуду та воду.
Як видалити жир з натурального каменю?
З цим матеріалом варто бути дуже обережними – деякі засоби можуть його пошкодити. Тож все, що містить кислоту – під забороною. Натомість варто придбати спеціальний засіб для мармуру чи граніту, а також використовуйте м'яку неабразивну тканину.
Ніколи не можна чистити натуральний камінь оцтом, лимонним соком чи відбілювачем – вони можуть протравити поверхню, пише Better Homes&Garden.
