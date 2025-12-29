Зелень здатна залишатися свіжою не довше 7 днів, а далі починає в’янути, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм блогерки Олени Гордієнко. Втім, продовжити свіжість зелені дуже просто.

Як зберегти зелень на кілька тижнів довше?

У зимову пору зелень трохи дорожче, тому до кропу, петрушки, базиліка, м’яти та ще багато інших рослин варто бережно використовувати й зберігати. Щоб зелень не почала гнити й не втратила свого кольору, її потрібно промити у холодній воді, трішки струсити, а тоді загорнути в серветку. Тоді паперовий рушник потрібно зволожити холодною водою.

Загорнуту зелень треба покласти в контейнер, але не варто повністю закривати. Потрібно залишити трохи відкритого простору, щоб всередину надходило повітря.

Завдяки такому простому методу зелень буде зберігатися у холодильнику до 3 тижнів. Варто лише раз на тиждень її діставати, щоб перебрати, прибрати пожовклі гілочки й знову загорнути у свіжу серветку, зволожити водою й повернути в контейнер. Такий лайфхак надовго забезпечить свіжість та аромат зелені.

Часто господині на кухні стикаються з такою проблемою, як поганий запах від чищення цибулі. Ресурс Martha Stewart пише, що позбутися запаху цибулі з рук можна, потерши їх об нержавіючу сталь під холодною водою або використовуючи лимонний сік чи оцет. Використання відлущувального скрабу, харчової соди або зубної пасти також допоможе видалити неприємний запах.

Які ще є цікаві лайфхаки?