Якщо ви постали перед проблемою вибору обіднього столу, розгубитися легко, адже варіантів є чимало. Втім, розуміння кількох критеріїв, яким обов’язково має відповідати стіл на кухні, допоможе обрати оптимальний варіант, пише The Spruce.

Яку форму обіднього столу обрати?

Прямокутний

Це, напевно, найбільш поширена форма обіднього столу, і для цього є вагома причина – чимало кухонь та їдалень також мають прямокутну форму. Також саме такий стіл чудово підходить, якщо потрібно розмістити більше, ніж 4 людини – особливо якщо він має додаткову дошку для збільшення довжини.



Прямокутний стіл дуже популярний / Фото Pexels

В ідеалі такий стіл повинен мати ширину від 91 до 105 сантиметрів. Вужчі столи буде важче сервірувати з обох боків.

Квадратний

Якщо ваша кухня, як і в більшості квартир, квадратна, можна замислитися про покупку квадратного столу. Це також гарне рішення для невеликої родини, що складається з 4 людей чи менше.

Втім, це не означає, що ви не зможете прийняти гостей – чимало сучасних квадратних столів також можна розширити за допомогою додаткових вставок. А два квадратні столи можна навіть об’єднати разом, аби створити більшу композицію для особливих випадків.



Квадратний стіл добре впишеться на кухню / Фото Pexels

Круглий

Квадратний стіл – це не єдине гарне рішення для прямокутної чи просто невеликої кухні. Адже кругла форма також чудово підходить: всі гості за столом можуть бачити одне одного та вести розмови у затишній атмосфері.

Овальний

За практично усіма характеристиками овальний стіл нагадує прямокутний, проте через заокруглені кути візуально займає менше місця, тож добре підходить для вужчої чи меншої кімнати.



Овальний стіл добре підходить для великих компаній / Фото Pexels

Якого розміру має бути обідній стіл?

Форма – це перший крок до вибору гарного столу на кухню, та найважливішим критерієм все ж є інший. Розмір визначає, чи збалансовано меблі виглядатимуть на кухні, і чи зручно вам буде ними користуватися, пише Homes&Gardens.

Ось кілька порад щодо того, як вирахувати розмір стола.

Враховуйте лише доступну площу підлоги . У мережі можна знайти чимало формул розрахунку розміру меблів – і зазвичай там потрібно враховувати площу кімнати. Та під час вибору столу за основу потрібно брати не усю площу підлоги, а лише ту, що ще не вкрита іншими меблями – холодильником, шухлядами, іншою побутовою технікою.

Врахуйте кількість стільців. Це – ще один важливий фактор. Кількість людей, яких потрібно буде регулярно садити за стіл, впливатиме не тільки безпосередньо на розмір столу, але й на кількість місця, яке ви маєте лишити вільним, аби туди помістилися стільці.

Це – ще один важливий фактор. Кількість людей, яких потрібно буде регулярно садити за стіл, впливатиме не тільки безпосередньо на розмір столу, але й на кількість місця, яке ви маєте лишити вільним, аби туди помістилися стільці. Шляхи для ходьби. Після того як ви поставите стіл на кухню, там все ще мають залишатися такі собі "коридори" для ходьби. Вони мають бути порожні – без стільців, ніжок стола на шляху тощо.

Чи обов’язково кухонний стіл має комбінуватися з шафами?

Часто трапляється так, що не весь ремонт на кухні та заміна меблів проводяться водночас. І тоді постає вибір: чи обирати стіл так, аби він і кольором, і стилем пасував до шаф та решти стільниць, чи взагалі не зважати на загальний стиль?

І відповідь тут не зовсім однозначна: звісно, обраний вами матеріал столу має пасувати до шаф, але не обов’язково комбінуватися. Можливо, контраст у кольорах, текстурах та розмірах – це саме те, що потрібно вашій кухні, аби по-справжньому виділятися та виглядати якнайкраще.