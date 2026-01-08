Збережіть рулони від туалетного паперу: вони мають неочевидну користь
- Картонні рулони від туалетного паперу можуть використовуватися для висівання розсади, компостування та як природна мульча для захисту від бур'янів.
- Рулони швидко розкладаються в ґрунті, не травмуючи коріння саджанців, і можуть захищати рослини від холоду.
Картонні рулони від туалетного паперу навіть ніхто й не задумується зберігати, а дарма. Вони можуть стати справжньою знахідкою для городників.
Садівник Іш розповів, що вже на початку весни картонні рулони стануть корисними в саду, пише 24 Канал з посиланням на Express. Він розповів про 3 практичні застосування в садівництві.
Як використовувати картонні рулони?
Мінігорщики для розсади
Рулони завдяки тонкому картону можуть з часом розкладатися, тому саджанці чи насіння можна висівати в ґрунт разом з ним, щоб не травмувати коріння під час пересадки.
Компостування
Рулони добре підходять для компостування. Їх лише треба наповнити органічними рештками й перекласти шарами. Черв’яки їх дуже люблять, а картон швидко перетвориться на якісний компост.
Захист від бур’янів
Рулон від туалетного паперу можна розрізати й розкласти на землі, щоб він почав працювати як природна мульча. Його перевага полягає у стримування росту небажаних рослин, а з часом він розкладеться. Додатковим бонусом є ще й те, що картон частково захищає ґрунт та коріння рослин від холоду чи легких заморозків.
Як використовувати картонні рулони: дивіться відео
Садівник каже, що насправді кожен городник може віднайти власний спосіб використання картонних рулонів, оскільки їхнє застосування є значно ширшим.
Користувачі навіть зазначили в мережі, що часто висівають у такі картонні рулони квасолю чи горох, бо ці культури не люблять пересадку.
До слова, бананова шкірка, рисова вода та кавова гуща є ефективними натуральними добривами для покращення росту та цвітіння кімнатних рослин, пише Backyard Garden Lover. Ці продукти містять корисні елементи, такі як калій, фосфор і азот, які зміцнюють рослини та підтримують здорову мікрофлору ґрунту.
Які ще поради варто знати?
Різдвяний кактус потребує помірного поливу, де ґрунт повинен просихати між поливами, щоб уникнути гниття коренів.
Гортензії потребують обов’язкового зимового укриття, щоб захистити квіткові бруньки від морозів.
