Сохраните рулоны от туалетной бумаги: они имеют неочевидную пользу
- Картонные рулоны от туалетной бумаги могут использоваться для высевания рассады, компостирования и как естественная мульча для защиты от сорняков.
- Рулоны быстро разлагаются в почве, не травмируя корни саженцев, и могут защищать растения от холода.
Картонные рулоны от туалетной бумаги даже никто и не задумывается хранить, а зря. Они могут стать настоящей находкой для огородников.
Садовник Иш рассказал, что уже в начале весны картонные рулоны станут полезными в саду, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Он рассказал о 3 практических применениях в садоводстве.
Как использовать картонные рулоны?
Мини-горшки для рассады
Рулоны благодаря тонкому картону могут со временем разлагаться, поэтому саженцы или семена можно высевать в грунт вместе с ним, чтобы не травмировать корни во время пересадки.
Компостирование
Рулоны хорошо подходят для компостирования. Их только надо наполнить органическими остатками и переложить слоями. Черви их очень любят, а картон быстро превратится в качественный компост.
Защита от сорняков
Рулон от туалетной бумаги можно разрезать и разложить на земле, чтобы он начал работать как естественная мульча. Его преимущество заключается в сдерживании роста нежелательных растений, а со временем он разложится. Дополнительным бонусом является еще и то, что картон частично защищает почву и корни растений от холода или легких заморозков.
Садовник говорит, что на самом деле каждый огородник может найти собственный способ использования картонных рулонов, поскольку их применение значительно шире.
Пользователи даже отметили в сети, что часто высевают в такие картонные рулоны фасоль или горох, потому что эти культуры не любят пересадку.
Какие еще советы стоит знать?
Рождественский кактус нуждается в умеренном поливе, где почва должна просыхать между поливами, чтобы избежать гниения корней.
Гортензии нуждаются в обязательном зимнем укрытии, чтобы защитить цветочные почки от морозов.
