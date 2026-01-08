Сохраните рулоны от туалетной бумаги: они имеют неочевидную пользу

Картонные рулоны от туалетной бумаги даже никто и не задумывается хранить, а зря. Они могут стать настоящей находкой для огородников.

Садовник Иш рассказал, что уже в начале весны картонные рулоны станут полезными в саду, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Он рассказал о 3 практических применениях в садоводстве.

Читайте также Садоводов призывают зимой вешать компакт-диски в саду: зачем это делать

Как использовать картонные рулоны?

Мини-горшки для рассады

Рулоны благодаря тонкому картону могут со временем разлагаться, поэтому саженцы или семена можно высевать в грунт вместе с ним, чтобы не травмировать корни во время пересадки.

Компостирование

Рулоны хорошо подходят для компостирования. Их только надо наполнить органическими остатками и переложить слоями. Черви их очень любят, а картон быстро превратится в качественный компост.

Защита от сорняков

Рулон от туалетной бумаги можно разрезать и разложить на земле, чтобы он начал работать как естественная мульча. Его преимущество заключается в сдерживании роста нежелательных растений, а со временем он разложится. Дополнительным бонусом является еще и то, что картон частично защищает почву и корни растений от холода или легких заморозков.

Как использовать картонные рулоны: смотрите видео

Садовник говорит, что на самом деле каждый огородник может найти собственный способ использования картонных рулонов, поскольку их применение значительно шире.

Пользователи даже отметили в сети, что часто высевают в такие картонные рулоны фасоль или горох, потому что эти культуры не любят пересадку.

К слову, банановая кожура, рисовая вода и кофейная гуща являются эффективными натуральными удобрениями для улучшения роста и цветения комнатных растений, пишет Backyard Garden Lover. Эти продукты содержат полезные элементы, такие как калий, фосфор и азот, которые укрепляют растения и поддерживают здоровую микрофлору почвы.

Какие еще советы стоит знать?