Без хімії: ось як знищити тарганів у домі звичайною харчовою содою

Таргани – це брудні, неприємні шкідники, яких нікому не хочеться бачити у своєму домі. Та якщо вони все ж з'явилися, боротьбу з ними слід починати негайно.

Якщо ви помітили в себе у домі тарганів, чекати точно не варто: ці комахи можуть неймовірно швидко розмножуватися, і ви навіть кліпнути не встигнете, як вони захоплять усю ванну кімнату, кухню та комору, пише Southern Living.

Як позбутися тарганів за допомогою соди?

Не всім господарям подобається використовувати у себе вдома побутову хімію для боротьби зі шкідниками. І особливо невдалим варіантом це буде у будинках, де є діти чи домашні тварини, адже вони можуть випадково дістатися до пасток для тарганів. У такому випадку доводиться шукати інші методи знищення шкідників.

Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

І хоча може бути складно повірити у те, що звичайна харчова сода, яка підтримує приємний запах у холодильнику та допомагає випічці підійматися, може знищити тарганів. Втім, це справді працює, але є певні обмеження.

Харчова сода не зможе позбавити вас великого зараження, і діятиме винятково на тарганів, що її з'їдять. Окрім того, їм потрібно з'їсти її досить багато, аби вона завдала значної шкоди. А ось інші таргани, що не контактують з продуктом, не постраждають, пише The Spruce.



Виявляється, коли таргани ковтають соду, вона реагує з їхньою шлунковою кислотою та створює газ, який тисне на них зсередини та призводить до загибелі. Втім, потрібно зважати, що попри те, що таргани їдять дуже багато різних продуктів, харчова сода сама собою їх не привабить. Тож просто насипати її купками на стільницях недостатньо.

Потрібно натомість змішати рівні частини цукру та соди і розкласти її у місцях, де ви бачили тарганів. Після того як тарган з'їсть отруту, потрібно почекати від 12 до 24 годин, аби вона подіяла. Наносьте приманку повторно кілька днів, аби отримати ефект.

Та зважайте також на те, що цукор може привабити до кухні мурах, тож за його використанням варто стежити.

