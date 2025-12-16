Рушники будуть пахнути тільки свіжістю: 2 дрібнички, щоб позбутися затхлого запаху

Якщо рушникам вже не один рік, затхлий запах переслідує їх навіть тоді, коли ви лише виймаєте їх з пральної машини під час прання. І деякі помилково вважають, що вдіяти з цим вже нічого не можна.

Вологий, затхлий запах на рушниках – це не сигнал, що настав час їх викидати. Але натомість це знак, що пора випрати їх з кількома домашніми засобами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Як прибрати затхлий запах з рушників?

На жаль, з часом усі рушники втрачають свою м'якість – а коли доводиться сушити їх взимку, це взагалі перетворюється на кошмар, адже видається, що вони ніколи не висихають повністю. Зрештою це призводить до появи неприємного, затхлого запаху. Та якщо довелося зіштовхнутися з такою бідою, не поспішайте одразу ж купувати нові рушники.

Їх ще можна омолодити, скориставшись двома простими дрібничками, які, скоріш за все, вже й так є у вашій шафі.

Перший спосіб – це прання рушників у гарячій воді з додаванням оцту під час циклу полоскання. Окрім того, намагайтеся використовувати менше мийного засобу, ніж зазвичай. Також ніколи під час прання рушників не можна використовувати кондиціонер для білизни, пише The Spruce.



Рушники можна випрати з оцтом та содою / Фото Pexels

Це поширена помилка, якої припускається чимало людей. Та кондиціонер діє так, що утворює плівку на тканині, і через це вона видається гладкою. Ця ж плівка перешкоджає рушнику вбирати вологу, і він стає менш ефективним.

Також можна спробувати додати трохи харчової соди перед запуском циклу прямо в барабан пральної машини. Засипте засобом рушники та виперіть їх, як зазвичай – і ви помітите, що запаху як не бувало. Сода – це природний абсорбент, що може впоратися практично з будь-яким неприємним запахом.

Також переконайтеся, що між використаннями ваші рушники повністю висихають – адже саме те, що вони постійно вологі, і сприяє запаху затхлості й цвілі.

Які ще лайфхаки потрібно знати для дому?