Полотенца будут пахнуть только свежестью: 2 безделушки, чтобы избавиться от затхлого запаха

Если полотенцам уже не один год, затхлый запах преследует их даже тогда, когда вы лишь вынимаете их из стиральной машины во время стирки. И некоторые ошибочно считают, что поделать с этим уже ничего нельзя.

Влажный, затхлый запах на полотенцах – это не сигнал, что пришло время их выбрасывать. Но зато это знак, что пора постирать их с несколькими домашними средствами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно Без укрытия не зацветет: что обязательно сделать с гортензией зимой

Как убрать затхлый запах с полотенец?

К сожалению, со временем все полотенца теряют свою мягкость – а когда приходится сушить их зимой, это вообще превращается в кошмар, ведь кажется, что они никогда не высыхают полностью. В конце концов это приводит к появлению неприятного, затхлого запаха. Но если пришлось столкнуться с такой бедой, не спешите сразу же покупать новые полотенца.

Их еще можно омолодить, воспользовавшись двумя простыми безделушками, которые, скорее всего, уже и так есть в вашем шкафу.

До речі, знайти рушники за найкращими цінами можна на Prom. А ще пральні машини, засоби для прання, кондиціонери для білизни і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Первый способ – это стирка полотенец в горячей воде с добавлением уксуса во время цикла полоскания. Кроме того, старайтесь использовать меньше моющего средства, чем обычно. Также никогда во время стирки полотенец нельзя использовать кондиционер для белья, пишет The Spruce.



Полотенца можно постирать с уксусом и содой / Фото Pexels

Это распространенная ошибка, которую допускает немало людей. И кондиционер действует так, что образует пленку на ткани, и поэтому она кажется гладкой. Эта же пленка препятствует полотенцу впитывать влагу, и он становится менее эффективным.

Также можно попробовать добавить немного пищевой соды перед запуском цикла прямо в барабан стиральной машины. Засыпьте средством полотенца и постирайте их, как обычно – и вы заметите, что запаха как не бывало. Сода – это природный абсорбент, что может справиться практически с любым неприятным запахом.

Также убедитесь, что между использованиями ваши полотенца полностью высыхают – ведь именно то, что они постоянно влажные, и способствует запаху затхлости и плесени.

Какие еще лайфхаки нужно знать для дома?