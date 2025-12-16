Полотенца будут пахнуть только свежестью: 2 безделушки, чтобы избавиться от затхлого запаха
- Для устранения затхлого запаха полотенца следует стирать в горячей воде с добавлением уксуса и без использования кондиционера для белья.
- Добавление пищевой соды в стиральную машину также помогает устранить неприятные запахи, поскольку сода является естественным абсорбентом.
Если полотенцам уже не один год, затхлый запах преследует их даже тогда, когда вы лишь вынимаете их из стиральной машины во время стирки. И некоторые ошибочно считают, что поделать с этим уже ничего нельзя.
Влажный, затхлый запах на полотенцах – это не сигнал, что пришло время их выбрасывать. Но зато это знак, что пора постирать их с несколькими домашними средствами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Как убрать затхлый запах с полотенец?
К сожалению, со временем все полотенца теряют свою мягкость – а когда приходится сушить их зимой, это вообще превращается в кошмар, ведь кажется, что они никогда не высыхают полностью. В конце концов это приводит к появлению неприятного, затхлого запаха. Но если пришлось столкнуться с такой бедой, не спешите сразу же покупать новые полотенца.
Их еще можно омолодить, воспользовавшись двумя простыми безделушками, которые, скорее всего, уже и так есть в вашем шкафу.
Первый способ – это стирка полотенец в горячей воде с добавлением уксуса во время цикла полоскания. Кроме того, старайтесь использовать меньше моющего средства, чем обычно. Также никогда во время стирки полотенец нельзя использовать кондиционер для белья, пишет The Spruce.
Полотенца можно постирать с уксусом и содой / Фото Pexels
Это распространенная ошибка, которую допускает немало людей. И кондиционер действует так, что образует пленку на ткани, и поэтому она кажется гладкой. Эта же пленка препятствует полотенцу впитывать влагу, и он становится менее эффективным.
Также можно попробовать добавить немного пищевой соды перед запуском цикла прямо в барабан стиральной машины. Засыпьте средством полотенца и постирайте их, как обычно – и вы заметите, что запаха как не бывало. Сода – это природный абсорбент, что может справиться практически с любым неприятным запахом.
Также убедитесь, что между использованиями ваши полотенца полностью высыхают – ведь именно то, что они постоянно влажные, и способствует запаху затхлости и плесени.
