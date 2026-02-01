5 продуктів, які завжди варто купувати замороженими
- Заморожені продукти, такі як горох, фрукти, шпинат, кукурудза та морепродукти, зберігають свіжість, смак і поживні властивості.
- Заморожування дозволяє купувати ці продукти протягом року, навіть коли вони недоступні у свіжому вигляді.
Не всі люблять заморожені продукти, оскільки вважають, що вони не зовсім корисні, проте це не так. Заморожені інгредієнти навіть варто купляти, якщо це ті продукти, які швидко псуються чи не завжди доступні у свіжому вигляді.
Крім того, деякі продукти після заморожування навіть виграють у смаку та користі, пише Martha Stewart. Шеф-кухарі розповіли про кілька позицій, які залюбки варто купувати в замороженому вигляді.
Які продукти можна купляти замороженими?
Горох
Свіжий горох дуже швидко втрачає якість та зберігається в холодильнику не довше тижня. А от заморожений горошок може пролежати в морозилці до 8 місяців. Його збирають в моменти максимальної стиглості та одразу заморожують, щоб зберігся смак та поживні властивості.
Заморожені фрукти
Фруктами ласувати увесь рік не виходить, тому в зимову пору їх можна купувати замороженими. Взимку полуниця чи малина в супермаркетах дуже дорога та й смак має доволі водянистий. Замість них можна придбати заморожені фрукти, які підійдуть для смузі, випічки та десертів.
Шпинат для приготування гарячих страв
Свіжий шпинат починає в’янути в холодильнику за кілька днів. А от заморожений може зберігатися в холодильнику до року. Його зручно додавати до рагу, робити з нього соуси чи омлети. Для уникнення зайвої рідини, достатньо лише відтиснути шпинат після розморожування.
Шпинат підходить для приготування різних страв / Фото Pexels
Кукурудза
Кукурудзу заморожують в момент повної зрілості, тож вона зберігає солодкість та щільну текстуру. Високий вміст крохмалю дозволяє зернам не розповзатися після розморожування.
Морепродукти
Свіжі морепродукти не завжди є доступними, тому морожений лосось чи креветки – чудовий вибір. У промисловості їх обробляють прямо на судні та заморожують впродовж кількох годин після вилову. Завдяки цьому морепродукти зберігають свіжість, смак і текстуру до моменту приготування.
До слова, заморожування хліба в кілька шарів харчової плівки та фольги дозволяє зберігати його свіжим до трьох місяців, пише Real Simple. Для збереження хліба без заморожування можна використовувати тканинні мішечки, дерев'яні хлібниці або контейнери з вентиляцією.
Які ще лайфхаки варто знати?
Щоб прибрати гіркоту з волоських горіхів, їх слід залити гарячою водою на кілька годин, а потім промити до чистої води.
Мандаринові шкірки можна використовувати як ароматний додаток до чаю, покращуючи його смак і насичуючи цитрусовим ароматом.
