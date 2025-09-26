Орхідея дуже любить світло, вологість й правильний догляд, пише 24 Канал з посиланням на Ideal Home. Вона найкраще почувається на підвіконні з розсіяним сонячним світлом, без прямих променів, бо вони можуть обпалити листя.

Рослина любить помірну вологість повітря й температурний режим без різких перепадів. Щоб орхідея була здоровою, поливати її треба тоді, коли ґрунт підсох, бо вона не терпить застою води. Флористи знають ще кілька секретів про орхідею, на які треба звернути увагу.

Що треба знати про догляд за орхідеєю?

Освітленість

Орхідею бажано тримати біля східного чи південного вікна. Якщо прямих сонячних променів уникнути складно, тоді варто використовувати легкі штори. Незабаром включать опалення, тому орхідеї бажано не тримати поруч з батареями.

Полив

Щоб орхідеї добре розвивалися, їм потрібно волога в повітрі на 40 – 60%. У такому випадку допоможе зволожувач повітря чи піддон з водою. Різні види орхідей мають різну потребу в поливі.

Мільтонії люблять постійну вологість, а от фаленопсису подобається підсохлий субстрат між поливами. Рослинам достатньо одного поливу на тиждень. У всякому разі флористи кажуть, що краще недолити, ніж перелити.



Орхідеї люблять помірний полив / Фото Pexels

Пересадка

Через певний час орхідея починає переростати горщик. Раз на 2 роки фахівці радять пересаджувати рослину, використовуючи свіжу кору. Якщо корені пошкоджені, чи є ознака гнилі, то пересаджування потрібно робити якнайшвидше.

Підживлення

Орхідеї потребують добрив для стимуляції росту й цвітіння. Для активного росту кожних 2 – 3 тижні їх треба підгодовувати м’якими засобами. Після обпадання квітів, квітконос можна обрізати вище вузла, щоб стимулювати появу нових бутонів. Засохлу стрілку треба повністю видалити.

Дотримання цих кількох правил допоможе орхідеї рости красиво й тішити всіх своїм цвітінням.

Чому орхідея жовтіє?

Нижнє листя орхідеї може жовтіти через безліч причин, пише The Spruce. Цей процес є нормальним, тому лякатися не варто. Та якщо почало жовтіти все листя, то це вже може бути сигналом надлишку соня, холоду, певних хвороб чи загнивання коренів. У такому випадку треба визначити причину й братися за вирішення проблеми.

