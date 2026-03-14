Для комфортного і, головне, безпечного водіння автомобіль слід час від часу обслуговувати, пише Consumer reports. В ідеалі слід дотримуватися інструкцій з посібника з експлуатації машини. Але деякі універсальні правила краще все ж постійно тримати в голові.

Для чого взагалі потрібна гальмівна рідина?

Саме гальмівна рідина передає зусилля від вашої ноги на педалі гальма до супортів та колодок. Утворюється гідравлічний тиск, що впливає на диски, а це уповільнює чи зупиняє машину. Ця плавна передача просто-таки життєво важлива для безпечного водіння.



Справні гальма дуже важливі для безпеки

А ось нехтування технічним обслуговуванням рідини може призвести до появи бульбашок повітря у ній – і зрештою ефективність та чуйність системи падає.

Отож, у водія є 2 важливі завдання:

періодично перевіряти рівень гальмівної рідини;

кожні 2 роки її замінювати.

Які існують типи гальмівних рідин?

Розуміння видів гальмівної рідини допоможе краще розуміти, як ефективніше обслуговувати власний автомобіль. І основних типів є всього 3, пише ZF.

DOT 3 – це гальмівна рідина на основі гліколю. Вона підходить для більшості транспортних засобів.

– це гальмівна рідина на основі гліколю. Вона підходить для більшості транспортних засобів. DOT 4 – також на основі гліколю, але має вищу температуру кипіння, тож її часто обирають водії, які сильно навантажують гальма.

– також на основі гліколю, але має вищу температуру кипіння, тож її часто обирають водії, які сильно навантажують гальма. DOT 5 – гальмівна рідина на основі силікону. Зустрічається вона відносно рідко, і змішувати з іншими типами її не можна.

Як перевіряти та підтримувати рівень гальмівної рідини?

Перевіряти рівень рідини потрібно кожні 6 місяців. Зробити це доволі просто, адже потрібно виконати всього кілька елементарних кроків:

1. знайдіть бачок гальмівної рідини під капотом. У більшості моделей цей резервуар розташований біля задньої частини моторного відсіку. Шукати слід непрозору місткість, і часто на ній є ще й кришка з надписом;

2. оцініть рівень рідини. Всередині бачка будуть дві позначки – мінімальна та максимальна. Ваш рівень гальмівної рідини має бути десь між ними. Якщо її мало – долийте, але обов’язково використовуйте той самий тип;

3. оцініть колір гальмівної рідини. В ідеалі вона повинна мати прозорий чи світло-бурштиновий колір. А ось темний чи каламутний відтінок означає, що час провести заміну.



Перевіряти рівень гальмівної рідини потрібно кожні пів року

Як визначити, що час замінити гальмівну рідину?

Заміна гальмівної рідини не залежить від пробігу автомобіля. Натомість це радять робити кожні 2 – 3 роки, у деяких випадках навіть частіше. Така рекомендація пов'язана з тим, що вона починає псуватись не від пройденої відстані, а від часу.

Причина полягає в тому, що два основні типи, що використовують у більшості автомобілів (DOT 3 та DOT 4) є гігроскопічними – тобто рідина активно притягує та поглинає молекули води з навколишнього середовища, пише Engineer Fix.

Поглинання відбувається навіть у випадку, якщо система є технічно герметичною: волога просочується через мікроскопічні пори в гумових гальмівних шлангах, ущільненнях та вентильованій кришці. Процес повільний, але постійний – і за два роки зазвичай поглинається приблизно 2 – 3% води.

Якщо потрібно перевірити, чи потребує гальмівна рідина заміни поза рекомендованим інтервалом, можна скористатися спеціальним електронним тестером. Формою він нагадує ручку, і його потрібно занурити в резервуар головного циліндра.

Тестер виміряє електропровідність рідини – і якщо показник більший, ніж 3%, потрібно провести заміну.

