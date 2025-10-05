Кущі малини дуже часто засихають та стають ламкими восени – і це негативно позначається на кількості врожаю наступного року. Та одне простий інгредієнт може виправити ситуацію.

Малина відома простотою у вирощуванні та неймовірним смаком ягід, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Як захистити малину восени?

Холодна та вітряна погода – це найгірші умови для кущів малини. В цю пору року вони мають найбільше шансів захворіти, і це призводить до крихкості чи навіть загибелі рослини. Окрім того, бур'яни, що ростуть навколо кущів, крадуть в них воду – а через те, що малина має поверхневе коріння, будь-яке значне і раптове зниження температури може завдати їй серйозної шкоди.

На щастя, захистити малину від холодів та захворювань неймовірно легко – потрібно тільки додати в ґрунт подрібнену кору для мульчування. Вона дуже дешева, але користі принесе чимало: мульча захищає не тільки від холоду, але й від бур'янів, і може лежати у ґрунті протягом року чи навіть більше.

А найкраща частина – мульчування малини займає дуже мало часу і дає такий неймовірний результат. Мульчування – це просте, проте важливе садівниче завдання, яке полягає в тому, аби просто розкидати матеріал по ґрунту навколо рослини, аби утеплити її. А восени це допомагає захистити культури від холоду.

Подрібнена кора досить щільна, і тому вона може завадити росту практично усіх бур'янів, а також допомагає утримувати вологу у ґрунті.

Який ще догляд потрібний малині восени?

Восени малина також потребує й іншого догляду, пише "Агроцентр". Передусім потрібно омолодити кущі – тобто обрізати їх, видаливши старі та сухі гілки. Окрім того, малина восени потребує підживлення – під кожен кущ потрібно внести мінеральні добрива.

Найкращим варіантом стануть 40 грамів сульфату калію, або ж суперфосфат – приблизно по 50 грамів під кущ.

