Кусты малины очень часто засыхают и становятся ломкими осенью – и это негативно сказывается на количестве урожая следующего года. И одно простой ингредиент может исправить ситуацию.

Малина известна простотой в выращивании и невероятным вкусом ягод, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Как защитить малину осенью?

Холодная и ветреная погода – это худшие условия для кустов малины. В это время года они имеют больше всего шансов заболеть, и это приводит к хрупкости или даже гибели растения. Кроме того, сорняки, растущие вокруг кустов, воруют у них воду – а из-за того, что малина имеет поверхностные корни, любое значительное и внезапное снижение температуры может нанести ей серьезный вред.

К счастью, защитить малину от холодов и заболеваний невероятно легко – нужно только добавить в почву измельченную кору для мульчирования. Она очень дешевая, но пользы принесет немало: мульча защищает не только от холода, но и от сорняков, и может лежать в почве в течение года или даже больше.

А лучшая часть – мульчирование малины занимает очень мало времени и дает такой невероятный результат. Мульчирование – это простое, однако важное садоводческое задание, которое заключается в том, чтобы просто разбрасывать материал по почве вокруг растения, чтобы утеплить его. А осенью это помогает защитить культуры от холода.

Измельченная кора достаточно плотная, и поэтому она может помешать росту практически всех сорняков, а также помогает удерживать влагу в почве.

Какой еще уход нужен малине осенью?

Осенью малина также требует и другого ухода, пишет "Агроцентр". Прежде всего нужно омолодить кусты – то есть обрезать их, удалив старые и сухие ветви. Кроме того, малина осенью нуждается в подкормке – под каждый куст нужно внести минеральные удобрения.

Лучшим вариантом станут 40 граммов сульфата калия, или суперфосфат – примерно по 50 граммов под куст.

Что еще нужно сделать осенью в саду?