Правильне оформлення ялинки за філософією фен-шуй здатне не лише вплинути на атмосферу вдома, але й стати активатором щастя, гармонії та достатку, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Які 3 прикраси мають енергетичне значення?

Зірка на верхівці

Верхівка ялинки символізує зв’язок з небом, тому на на ялинці обов’язково має бути зірка зі спрямованим вгору вістрям. В енергетичному сенсі зірка спрямовує потік ци вгору – до розвитку, прогресу й особистісного росту. Без цього символу ялинка вважається енергетично незавершеною.

Кулі – символ гармонії, стосунків та достатку

Круглі прикраси у фен-шуї символізують цілісність, єдність та баланс. Вони допомагають врівноважити енергію й створити відчуття стабільності. Кольори мають певне значення:

Золотий – притягує достаток, впевненість та успіх;

Червоний – підсилює жіночу енергію, щастя й радість;

Білий чи кремовий – приносить у життя спокій;

Зелений – підтримує здоров’я.

Фахівці радять обмежитися лише двома – трьома кольорами. Багато кольорів створять енергетичний хаос.

Світло – активація життєвої енергії ци

З погляду фен-шуй, без гірлянд ялинка не має повної сили. Світло – це стихія вогню, яка активує та оживляє простір, тому гірлянди відповідають за рух вперед. Найкраще обирати тепле біле світло.

У фен-шуї декорування ялинки – це свідомий ритуал. Прикрашати її рекомендовано в доброму настрої та з чітким наміром.

А щоб наповнити дім святковим ароматом, можна використовувати спеції, пише Real simple. Підійде кориця, гвоздика, апельсинова цедра та ароматизатори. Також мелена кава, прогріта кілька секунд на сухій сковороді, дає глибокий, теплий аромат, який також допоможе відчути феєрію свята.

