Цікавими ідеями поділиться 24 Канал з посиланням на House Beautiful.

Як цікаво зустріти Новий рік 2026?

Тематичні вечірки

Однією з найпопулярніших ідей є тематична вечірка. Ви можете обрати будь-який стиль – від вінтажного 1920-х і кінофільмів до космічної або тропічної теми. Головне – костюми, декорації та відповідна музика, що створюють особливу атмосферу.

Святкування на відкритому повітрі

Для тих, хто любить активний відпочинок, ідеально підійде святкування на природі або біля води. Катання на ковзанах, зимові пікніки з глінтвейном, прогулянки під новорічні феєрверки – чудовий спосіб зустріти рік із енергією та позитивом.

Домашній затишок

Не менш популярний варіант – затишне свято вдома. Родинні вечері, спільне приготування страв, настільні ігри або перегляд улюблених фільмів створюють теплу атмосферу та дозволяють зустріти рік у комфорті. Можна додати інтерактив:

відеопривітання друзів,

онлайн‑ігри,

обмін новорічними подарунками.

Подорожі та святкові тури

Якщо є можливість, зустріч Нового року в іншому місті чи країні – унікальний досвід і нові емоції. Популярними напрямками залишаються європейські столиці з новорічними ярмарками, тропічні курорти для любителів тепла або гірськолижні курорти для любителів активного відпочинку.

Як пише Lonely Planet, щоб відчути справжній дух Нового року, варто обрати місця, де панує святкова атмосфера.

Будапешт (Угорщина) стане справжньою магією: відвідувачів чекають феєрверки над Дунаєм, святкові ринки та катання на ковзанці прямо у центрі міста

стане справжньою магією: відвідувачів чекають феєрверки над Дунаєм, святкові ринки та катання на ковзанці прямо у центрі міста Відень славиться різдвяними ринками, гірляндами та класичними концертами, які створюють чарівну атмосферу зимового свята.

славиться різдвяними ринками, гірляндами та класичними концертами, які створюють чарівну атмосферу зимового свята. Прага зачаровує старовинними площами, святковими ярмарками та казковою архітектурою, ідеально підходить для прогулянок у новорічну ніч.

