Посадіть на подвір'ї замість туї: це один з найкрасивіших живоплотів

Садівники люблять прикрашати сад квітами та деревами. Досить часто на подвір’ї садять туї, проте замість них можна висадити красивий живопліт, який не потребує особливого догляду, а виглядає неперевершено.

Туї досить функціональні рослини, проте деякі дачники хочуть додати більше яскравості ділянці, пише WP Kobieta. Живопліт добре розростається, але окрім приватності виконує ще й декоративну функцію.

Яку рослину варто посадити на ділянці?

Для подвір’я ідеально підійде повзуча рослина – Ліана трубчаста (кампсис). Вона ще не дуже поширена в наших садах, але вже починає набирати популярності. Характерні трубчасті квіти додають кущам особливої краси. Ця рослина здатна стати чудовим рішенням для садівників, оскільки не складна в догляді.

Трубчаста ліана може похвалитися насиченими кольорами квітів на будь-який смак – від червоного до помаранчевого і жовтого.

Найкраще рослина росте в сонячних місцях, хоча може процвітати і в півтіні. Живопліт віддає перевагу родючому, багатому на гумус ґрунту, проте добре росте в звичайному садовому ґрунті чи глині. Цю рослину радять садівникам-початківцям.



Кампсис дуже красиво виглядає

Найбільшою перевагою повзучої рослини є її швидкий ріст. За сприятливих умов вона може вирости на кілька метрів за сезон, тож ідеально підходить для посадки над парканами, перголами чи альтанками. Слід лише пам’ятати, що динамічне зростання рослини вимагає регулярної обрізки.

Рослина може цілком стати вигідною альтернативою туї, оскільки так само прикрасить стіну густою зеленню й довершить подвір’я яскравими квітами, які приваблюють корисних комах. На відміну від багатьох хвойних рослин, живопліт чудово росте в міському середовищі.

Що ще посадити на ділянці?

Навесні (бажано у квітні) на ділянці можна висадити магнолію, пише House&Garden. Магнолії люблять слабокислі, родючі ґрунти і сонячні ділянки, захищені від вітру. Під час висаджування важливо не пошкодити ніжне коріння й розмістити рослину на тій глибині, на якій вона росла в горщику." Аромат небес" – найпопулярніший сорт із запашними квітами тюльпаноподібної форми добре підходить для середніх та великих садів.

