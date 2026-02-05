Цей посуд не можна ставити в мікрохвильовку: 80% людей роблять помилку

Мікрохвильова піч – незамінний помічник на кухні. Вона економить час, допомагає розігріти страви й швидко приготувати прості рецепти. Однак не увесь посуд підходить для мікрохвильовки.

Мало хто про це задумується, але неправильний вибір посуду може бути небезпечним для приладу, пише Eating Well.

Читайте також "Курорт для бактерій": чому не можна залишати брудний посуд в раковині

Який посуд не можна ставити в мікрохвильовку?

Металевий посуд

Метал у мікрохвильовці може спричинити іскру та пошкодити піч. Навіть тарілки з металевим покриттям можуть сильно тріщати під час нагрівання. Метал відбиває мікрохвильові хвилі, тому створює надмірне нагрівання. Краще розігрівати їжу у скляних чи керамічних посудинах.



Скляний посуд підходить для мікрохвильової печі / Фото Pexels

Одноразовий пластик

Коробки для їжі на виніс чи контейнери від йогуртів не витримують високих температур. Вони можуть деформуватися, плавитися й виділяти шкідливі хімічні сполуки при нагріванні жирних продуктів.

Паперові вироби

Коричневі крафтові "тарілки" з супермаркету не можна класти в мікрохвильовку. Вони містять домішки, які під час нагрівання виділяють токсичні випари й навіть можуть зайнятися.

Пінопластові контейнери

Коробки з пінопластів, які дають у ресторанах – не підходять для мікрохвильовки. Вони плавляться під дією хвиль та виділяють небезпечні речовини. Перед нагріванням їжу варто перекладати в скляний чи керамічний посуд.

Як розігріти їжу, якщо немає світла?

Для розігріву їжі без електрики можна використовувати сито над каструлею з водою на газовій плиті, йдеться у тіктоці блогерки Марини. Спочатку потрібно у велику каструлю налити небагато води й поставити її на газову плиту. Далі поверх каструлі необхідно покласти сито й перекласти в нього ту їжу, яку треба підігріти. За бажанням, сито зверху можна накрити ще й кришкою.

Які ще лайфхаки варто знати?