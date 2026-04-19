Це варто знати всім: який режим прання "з’їдає" найбільше світла

Прання – одна з побутових справ, яка виконується постійно. Саме тому навіть невеличкі зміни у звичках можуть помітно вплинути на витрати. А от правильно обраний режим може не лише заощадити електроенергію, але й продовжити життя речам.

Багато хто вважає, що чим вища температура прання, тим кращий буде результат, пише Express. Проте режим із максимальною температурою (до 90 градусів) не завжди виправданий.

Він добре очищає, але може пошкодити тканини та збільшити рахунки за електроенергію, тому для щоденного прання такий варіант не підходить.

Що треба знати про режими 60 та 40 градусів?

Прання в температурі 60 градусів потрібне тоді, коли важливо позбутися речей з бактерій чи випрати сильно забруднені речі. Його часто використовують для білизни або очищення речей після хвороби.

Висока температура ефективно справляється з мікробами, але регулярне використання такого режиму є зовсім неекономним.

Прання у 40 градусах вважається найпопулярнішим режимом, проте не завжди такий варіант є найкращим. Машина працює досить інтенсивно, витрачаючи багато ресурсів, а ефективність очищення при цьому не завжди виправдовує такі витрати.



Чим вищий режим прання, тим більше енергії витрачається

Найкращим варіантом вважається прання при 30 градусах тепла. Такий режим дозволяє зменшити споживання електроенергії, при цьому якість прання залишається на належному рівні для більшості речей.

До слова, прання одягу навиворіт допомагає зберегти зовнішній вигляд речей, захищаючи тканину від тертя та зберігаючи насиченість кольорів, пише Real Simple.

Метод особливо корисний для джинсів, яскравого та темного одягу, речей з принтами й вишивкою, а також спортивного одягу, що активно вбирає піт та запахи.