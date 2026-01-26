Один режим в пральній машинці "з’їдає" найбільше світла: краще його не вмикати
- Режим "Бавовна" в пральній машинці споживає найбільше електроенергії через високу температуру прання, до 2,5 кВт на годину при 90 градусах.
- Для економії електроенергії рекомендується обирати температуру прання від 40 до 60 градусів і уникати попереднього замочування, сушки чи відкладеного старту.
На суми в платіжках суттєво впливає побутова техніка. Найбільше електроенергії споживає пральна машинка, бо найбільше ресурсів йде на нагрів води. Вибір режиму прання відіграє значну роль в економії.
Значну частину світла "мотають" програми з високою температурою, пише "Новини. Інфо". Коли пральна машина нагріває воду до температури 80 – 90 градусів, то нагрівальний елемент починає працювати інтенсивніше й довше, відповідно збільшуючи витрати.
Який режим споживає найбільше кВт?
У сучасних пральних машинках найбільше світла забирає режим "Бавовна". Він використовує високу температуру прання, тому споживає досить багато кВт. До прикладу, прання при температурі 30 градусів споживає до 0,5 кВт на годину, а прання при 90 градусах вже потребує 2,5 кВт на годину.
Задля економії краще обирати базову температуру прання – від 40 до 60 градусів. Цього буде цілком достатньо, щоб очистити одяг, видалити забруднення та знищити бактерії. А от висока температура необхідна лише для дитячих речей чи дуже брудного вбрання з плямами.
Режим "Бавовна" споживає багато світла / Фото Pexels
Для додаткової економії, забруднені речі перед пранням можна замочити у воді з пральним порошком чи скористатися засобом проти плям, а тоді кидати прати у звичайному режимі. "Попереднє замочування", "Сушка" чи "Відкладений старт" також споживають чимало електроенергії, тому задля економії їх краще не використовувати.
Як продовжити термін пральної машини?
Для продовження терміну служби пральної машини важливо просушувати барабан і залишати люк відкритим для вентиляції після кожного прання, пише Morele. Рекомендується регулярно очищати фільтри від накопиченого бруду та використовувати спеціальні засоби для боротьби з накипом, уникаючи оцту та хлору.
Які ще поради варто знати?
