Один режим в стиральной машинке "съедает" больше всего света: лучше его не включать

На суммы в платежках существенно влияет бытовая техника. Больше всего электроэнергии потребляет стиральная машинка, потому что больше всего ресурсов идет на нагрев воды. Выбор режима стирки играет значительную роль в экономии.

Значительную часть света "мотают" программы с высокой температурой, пишет "Новости. Инфо". Когда стиральная машина нагревает воду до температуры 80 – 90 градусов, то нагревательный элемент начинает работать интенсивнее и дольше, соответственно увеличивая расход.

Какой режим потребляет больше всего кВт?

В современных стиральных машинках больше всего света забирает режим "Хлопок". Он использует высокую температуру стирки, поэтому потребляет достаточно много кВт. К примеру, стирки при температуре 30 градусов потребляет до 0,5 кВт в час, а стирка при 90 градусах уже требует 2,5 кВт в час.

Для экономии лучше выбирать базовую температуру стирки – от 40 до 60 градусов. Этого будет вполне достаточно, чтобы очистить одежду, удалить загрязнения и уничтожить бактерии. А вот высокая температура необходима только для детских вещей или очень грязной одежды с пятнами.



Режим "Хлопок" потребляет много света / Фото Pexels

Для дополнительной экономии, загрязненные вещи перед стиркой можно замочить в воде со стиральным порошком или воспользоваться средством против пятен, а тогда бросать стирать в обычном режиме. "Предварительное замачивание", "Сушка" или "Отложенный старт" также потребляют немало электроэнергии, поэтому для экономии их лучше не использовать.

Как продлить срок службы стиральной машины?

Для продления срока службы стиральной машины важно просушивать барабан и оставлять люк открытым для вентиляции после каждой стирки, пишет Morele. Рекомендуется регулярно очищать фильтры от накопленной грязи и использовать специальные средства для борьбы с накипью, избегая уксуса и хлора.

Какие еще советы стоит знать?