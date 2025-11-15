Що означають кольори кухонних губок: про це майже ніхто не знає

Більшість з нас навіть не задумуються про те, чому губки для миття посуду бувають різних кольорів. Забарвлення поролону – це не просто яскравий декор, а підказка, яка допоможе визначити, як правильно нею користуватися.

Колір губки вказує на її жорсткість та абразивність, пише 24 Канал з посиланням на CNET. Знаючи кожен колір, можна легко підібрати губку для кожного конкретного завдання.

Читайте також Які сковороди не можна чистити содою та оцтом

Що означають кольори губок?

Чорний

Цей колір є найжорстокіший та найабразивніший. Губка створена для боротьби зі складними забрудненнями – пригаром, застарілими плямами та жиром. У побуті їх варто використовувати лише в кризових моментах, бо щоденне застосування може пошкодити поверхню.

До речі, знайти за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Червоний та рожевий

Такі губки мають підвищену абразивність, але м’якші за чорну. Червоні та рожеві кольори підходять для найбрудніших злин – піддона духовки чи форми для запікання з пригорілими залишками. Вони ефективно видалять складний бруд, тому є корисними у прибиранні.

Жовтий

Ця губка має середню жорсткість. Підходить для миття скла, кераміки та фарфору. Жовтою мочалкою можна мити посуд без ризику подряпання.



Жовта губка найкраща для миття посуду / Фото Pexels

Синій

Губка синього кольору є найніжнішою серед кухонних губок. Вона підходить для чутливих поверхонь: нержавіючої сталі, дзеркал чи декоративних елементів. Однак через м’якість, губка не впорається зі старими забрудненнями.

Зелений

Губка зеленого кольору – це класика, яка підходить для більшості побутових питань. Нею можна мити тарілки та очищати стільниці. Зелена губка – це найнадійніший вибір.

Кухонні поверхні можна очистити за допомогою засобу для миття посуду, оцту або соди без використання хімічних засобів, пише Real Simple. Для старих забруднень рекомендується використовувати розчин з лимонною кислотою, засобом для миття посуду та водою.

Які ще кухонні лайфхаки слід знати?