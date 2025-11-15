Что означают цвета кухонных губок: об этом почти никто не знает

Большинство из нас даже не задумываются о том, почему губки для мытья посуды бывают разных цветов. Расцветка поролона это не просто яркий декор, а подсказка, которая поможет определить, как правильно ею пользоваться.

Цвет губки указывает на ее жесткость и абразивность, пишет 24 Канал со ссылкой на CNET. Зная каждый цвет, можно легко подобрать губку для каждой конкретной задачи.

Что означают цвета губок?

Черный

Этот цвет является самым жестоким и самым абразивным. Губка создана для борьбы со сложными загрязнениями – пригаром, застарелыми пятнами и жиром. В быту их следует использовать только в кризисных моментах, потому что ежедневное применение может повредить поверхность.

Красный и розовый

Такие губки имеют повышенную абразивность, но мягче черной. Красные и розовые цвета подходят для самых грязных слин – поддона духовки или формы для запекания с пригоревшими остатками. Они эффективно удалят сложную грязь, поэтому полезны в уборке.

Желтый

Эта губка имеет среднюю жесткость. Подходит для мытья стекла, керамики и фарфора. Желтой мочалкой можно мыть посуду без риска поцарапать.



Желтая губка лучшая для мытья посуды / Фото Pexels

Синий

Губка синего цвета является самой нежной среди кухонных губок. Она подходит для чувствительных поверхностей: нержавеющей стали, зеркал или декоративных элементов. Однако из-за мягкости, губка не справится со старыми загрязнениями.

Зеленый

Губка зеленого цвета – это классика, которая подходит для большинства бытовых вопросов. Ею можно мыть тарелки и очищать столешницы. Зеленая губка – это самый надежный выбор.

Кухонные поверхности можно очистить с помощью средства для мытья посуды, уксуса или соды без использования химических средств, пишет Real Simple. Для старых загрязнений рекомендуется использовать раствор с лимонной кислотой, средством для мытья посуды и водой.

Какие еще кухонные лайфхаки следует знать?