Посадіть ці рослини після Великодня у квітні: зберете урожай вже за місяць

Квітень – ідеальний місяць, щоб взятися за город та посіяти перші культури, які почнуть добре рости через стабільну температуру. Є кілька рослин, які можна посадити після Великодня. Вони швидко сходять і не потребують складного догляду.

Перший урожай деяких овочів можна отримати вже за кілька тижнів, пише Good Housekeeping. Серед них – швидкозростаючі культури, які підходять для ранньої посадки й тішать свіжою зеленню через максимально короткі строки.

Які рослини посадити після Великодня?

Редиска

Вона виростає найшвидше серед всіх овочів навесні. Перевагою рослини є те, що вона без проблем може рости в холодну погоду й вирости вже через 21 день. Редиска дуже корисна, бо містить багато вітамінів, мінералів та клітковини, що зміцнює імунітет.



Редиска виростає за місяць / Фото Pexels

Рукола

Ця зелень часто додається до салатів чи піци, тому городники все частіше почали її вирощувати на грядках. Ніжна зелень може бути готовою до вживання вже через 21 день. Найкраще її зривати одразу, оскільки старе листя може вже гірчати й бути не таким смачним.

Листовий салат

З такого сорту салату як ромен, молоде листя можна збирати вже через 25 – 30 днів. Листя салату здатні забезпечити вітамінну зелень за кілька тижнів, а їхньою перевагою є те, що після зривання, інше листя продовжує рости, тож зелень буде під рукою завжди.

Шпинат

Рослина добре росте в прохолодну погоду, тому можна висаджувати шпинат у відкритий ґрунт. Він здатен витримати навіть нічні заморозки, якщо вони будуть у квітні. Щоб пришвидшити проростання, замочіть насіння шпинату на ніч перед посівом.

Крес-салат садовий

Дачники вирощують крес-салат як мікрозелень чи як молоді рослини до салату. Крес-салат добре росте навіть при прохолодній погоді. Зелень добре смакує до салатів чи бутербродів.

До слова, розсипання насіння кропу по ділянці забезпечує постійний самосів і свіжу зелень протягом усього сезону, пише ТСН. Кріп приваблює корисних комах, відлякує шкідників, захищає ґрунт від перегріву та покращує його структуру.

