Є чимало кімнатних вазонів, які за феншуєм впливають на позитивну енергію вдома та процвітання, пише Gardening Know How. Такі рослини можна тримати у вітальні чи спальні, проте є ще кілька інших варіантів, які залюбки можна вирощувати в клумбі.

Які рослини приносять успіх?

Базилік

Вже давно базилік вважається рослиною достатку. Він асоціюється з багатством, позитивною енергією та удачею. Потрібно лише посадити рослину на сонці з родючим ґрунтом. Окрім краси, базилік можна ще й з користю використовувати до різних страв.

Лаванда

Лаванда вважається рослиною спокою та захисту. Вона асоціюється з любов’ю та захистом від негативної енергії. Кажуть, що лаванда приносить спокій та ясність тому, хто за нею доглядає.

Для вирощування треба посадити лаванду на сонячному місці з добре дренованим ґрунтом. Після цвітіння рослину варто трішки підрізати.



Лаванда в саду має дуже красивий вигляд / Фото Pexels

Ехінацея

Ехінацея є символом здоров’я та життєвої сили. Її легко виростити у саду. Варто лише придбати насіння ехінацеї фіолетової та посадити у теплому чи сонячному місці.

Півонії

Квіти півонії асоціюються з багатством та щастям. Кажуть, що куди б їх не посадити, вони приваблюють достаток. Півонії відомі своєю довговічністю, тому після посадки кожного року будуть розквітати.

Розмарин

Рослина здавна пов’язана із захистом, тому її часто садять біля вхідних дверей чи доріжок, щоб відбити негативну енергію. Розмарин добре цвіте при повному сонці та в ґрунті з хорошим дренажем.

