Есть немало комнатных вазонов, которые по фэншую влияют на положительную энергию дома и процветание, пишет Gardening Know How. Такие растения можно держать в гостиной или спальне, однако есть еще несколько других вариантов, которые охотно можно выращивать в клумбе.

Какие растения приносят успех?

Базилик

Уже давно базилик считается растением изобилия. Он ассоциируется с богатством, положительной энергией и удачей. Нужно только посадить растение на солнце с плодородной почвой. Кроме красоты, базилик можно еще и с пользой использовать к различным блюдам.

Лаванда

Лаванда считается растением покоя и защиты. Она ассоциируется с любовью и защитой от негативной энергии. Говорят, что лаванда приносит спокойствие и ясность тому, кто за ней ухаживает.

Для выращивания надо посадить лаванду на солнечном месте с хорошо дренированной почвой. После цветения растение стоит немного подрезать.



Лаванда в саду имеет очень красивый вид / Фото Pexels

Эхинацея

Эхинацея является символом здоровья и жизненной силы. Ее легко вырастить в саду. Стоит только приобрести семена эхинацеи фиолетовой и посадить в теплом или солнечном месте.

Пионы

Цветы пиона ассоциируются с богатством и счастьем. Говорят, что куда бы их не посадить, они привлекают достаток. Пионы известны своей долговечностью, поэтому после посадки каждый год будут расцветать.

Розмарин

Растение издавна связано с защитой, поэтому его часто сажают у входной двери или дорожек, чтобы отразить негативную энергию. Розмарин хорошо цветет при полном солнце и в почве с хорошим дренажем.

Какие овощи можно посадить в январе?

Январь - идеальное время для начала выращивания помидоров, лука, шпината, брокколи, гороха и перца для раннего урожая, пишет Martha Stewart. До конца зимы также можно сажать руколу, редис и горчицу салатную в холодный грунт, а зеленый лук выращивать на подоконнике.

Какие еще советы стоит знать?