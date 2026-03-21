Буряки завалять урожаєм: які рослини посадити поруч на грядці

Буряк досить популярна культура на городі. Він не є вибагливим до вирощування, проте для гарного урожаю варто подбати лише про одну річ – правильне сусідство з іншими рослинами, які впливають на його ріст.

Поєднання буряка з іншими рослинами справді має помітний вплив на розвиток, пише Zielony Ogrodek. Крім вигідних компаньйонів на одній грядці овочам також необхідне добре освітлене та провітрюване місце.

Читайте також Розсада помідорів почне шалено рости: дачник назвав ідеальне весняне підживлення

Які овочі добре ростуть поруч з буряком?

Садівники назвали найкращих сусідів для буряків – і це хрестоцвіті овочі. Серед них: броколі, цвітна капуста і кольрабі. Також поруч з буряком добре росте цибуля та часник, редис, селера, кабачки, огірки, горох, кріп, цибуля-порей, рукола та цикорій.

Бобові культури є особливо корисними для грядок, оскільки збагачують ґрунт азотом, який сприяє кращому росту багатьох овочів. Така користь пояснюється тим, що деякі рослини виділяють характерні запахи, які можуть відлякувати шкідників.

Які трави корисні для буряка?

Ароматичні трави теж позитивно впливають на грядки з буряком. Вони виділяють пахучі речовини, які відлякують комах, гризунів та полівок. Дачники рекомендують садити на одній грядці з овочами м’яту, майоран, орегано, коріандр, кмин тощо.



Буряк добре росте на одній грядці з різними рослинами

Які квіти посіяти поруч з буряком?

Корисно вирощувати поруч з буряком садові квіти. Їх часто називають фітосанітарами, оскільки вони допомагають захистити город від шкідливих організмів у ґрунті.

Біля бурякових грядок найчастіше сіють чорнобривці, календулу, настурцію. Ці квіти виділяють такі аромати й речовини, які відлякують попелицю, личинок та нематод.

Що ще можна посадити поруч?

Дачники зазначають, що поруч з буряком добре росте полуниця чи суниця. Ці культури не конкурують за простір чи поживні речовини, а часом навіть позитивно впливають на урожайність.

З якими культурами краще буряк не садити?

Серед деяких рослин буряк може почати гірше рости, тому культури можуть конкурувати за поживні речовини чи навіть мати спільних шкідників. Не варто садити буряк поруч з картоплею, морквою та шпинатом.

А от для покращення врожаю картоплі рекомендується садити поруч шпинат, часник, квасолю, капусту, хрін, базилік і чорнобривці, пише Southern Living. Ці рослини допомагають захистити картоплю від шкідників і хвороб, а також покращують ґрунт і смак картоплі.

Що варто знати про посадку овочів?