Свекла завалят урожаем: какие растения посадить рядом на грядке

Свекла достаточно популярная культура на огороде. Она не является прихотливой к выращиванию, однако для хорошего урожая стоит позаботиться только об одной вещи – правильное соседство с другими растениями, которые влияют на ее рост.

Сочетание свеклы с другими растениями действительно имеет заметное влияние на развитие, пишет Zielony Ogrodek. Кроме выгодных компаньонов на одной грядке овощам также необходимо хорошо освещенное и проветриваемое место.

Какие овощи хорошо растут рядом со свеклой?

Садоводы назвали лучших соседей для свеклы – и это крестоцветные овощи. Среди них: брокколи, цветная капуста и кольраби. Также рядом со свеклой хорошо растет лук и чеснок, редис, сельдерей, кабачки, огурцы, горох, укроп, лук-порей, руккола и цикорий.

Бобовые культуры особенно полезны для грядок, поскольку обогащают почву азотом, который способствует лучшему росту многих овощей. Такая польза объясняется тем, что некоторые растения выделяют характерные запахи, которые могут отпугивать вредителей.

Какие травы полезны для свеклы?

Ароматические травы тоже положительно влияют на грядки со свеклой. Они выделяют пахучие вещества, которые отпугивают насекомых, грызунов и полевок. Дачники рекомендуют сажать на одной грядке с овощами мяту, майоран, орегано, кориандр, тмин и тому подобное.



Свекла хорошо растет на одной грядке с различными растениями / Фото Pinterest

Какие цветы посеять рядом со свеклой?

Полезно выращивать рядом со свеклой садовые цветы. Их часто называют фитосанитарами, поскольку они помогают защитить огород от вредных организмов в почве.

Возле свекольных грядок чаще всего сеют бархатцы, календулу, настурцию. Эти цветы выделяют такие ароматы и вещества, которые отпугивают тлю, личинок и нематод.

Что еще можно посадить рядом?

Дачники отмечают, что рядом со свеклой хорошо растет клубника или земляника. Эти культуры не конкурируют за пространство или питательные вещества, а порой даже положительно влияют на урожайность.

С какими культурами лучше свеклу не сажать?

Среди некоторых растений свекла может начать хуже расти, поэтому культуры могут конкурировать за питательные вещества или даже иметь общих вредителей. Не стоит сажать свеклу рядом с картофелем, морковью и шпинатом.

А вот для улучшения урожая картофеля рекомендуется сажать рядом шпинат, чеснок, фасоль, капусту, хрен, базилик и бархатцы, пишет Southern Living. Эти растения помогают защитить картофель от вредителей и болезней, а также улучшают почву и вкус картофеля.

Что стоит знать о посадке овощей?