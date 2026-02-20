Що посадити біля помідорів, щоб були здорові та смачні: секрети досвідчених господарів

Правильний догляд у випадку з помідорами – це ще далеко не все. Важливо обрати їм правильних сусідів, щоб зібрати великий урожай.

Помідори – один з найпопулярніших овочів на городах українців. Розплануйте розсаду вже зараз та посадіть поруч правильні рослини – і отримаєте результат, якого ще не бачили, стверджує Morele.

Що варто посадити поруч з помідорами?

Пряні трави

Базилік – ідеальний партнер, що робить плоди солодшими та відганяє мух і гусениць. Огірочник заманює запилювачів і збагачує землю мікроелементами, прискорюючи ріст кущів. Петрушка зміцнює імунітет помідорів, роблячи їх більш стійкими до стресів, а м’ята – потужний репелент проти комах, проте її краще тримати в горщиках, щоб вона не витіснила сусідів.

Урожай буде дуже гарним / Фото Pixabay

Квіти-захисники

Чорнобривці очищують ґрунт від небезпечних нематод та відлякують білокрилку. Настурція працює як "живий щит", перебираючи на себе увагу попелиці та захищаючи основну культуру. Календула приваблює сонечок, які знищують шкідників, та оздоровлює землю.

Овочеві та інші культури

Коріння моркви розпушує землю, забезпечуючи кращий доступ повітря та води до томатів. Цибуля і часник завдяки сполукам сірки діють як природні антибіотики, захищаючи грядки від фітофторозу та кліщів. Салат і шпинат також будуть корисними, адже зберігають вологу та не дають розростатися бур’янам.

А яких рослин біля помідорів варто уникати?

Не рекомендується висаджувати помідори поруч із картоплею, перцем чи баклажанами. У них спільні хвороби, як-от фітофтороз, можуть швидко знищити весь урожай, підказує Onet.

Також варто уникати сусідства з хрестоцвітими культурами, фенхелем та волоським горіхом, які через виділення специфічних хімічних речовин пригнічують ріст томатів.

Крім того, кукурудза може створювати зайву тінь і приваблювати спільних шкідників, а близькість кропу іноді сприяє появі павутинного кліща на кущах.

Які поради стануть у пригоді?