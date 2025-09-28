Ці 5 речей роблять маленьку ванну ще меншою – їх негайно потрібно прибрати
- Для оптимізації простору у ванній кімнаті рекомендується позбутися зайвих предметів, таких як неорганізовані копії засобів гігієни, громіздкі кошики, переповнені шухляди та товари з вичерпаним терміном придатності.
- Ефективна організація включає використання кутових моделей душових кабін та кутових унітазів, що допомагає візуально збільшити простір у ванній кімнаті.
Чимало квартир мають досить невеликі санвузли, і з цим, на жаль, нічого вдіяти не вийде. Та важливо правильно організувати простір, аби ванна не виглядала захаращеною.
Ванна кімната – це одна з тих підступних зон у домі, де речі можуть накопичуватися непомітно, але досить швидко, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.
Цікаво Осіння хитрість городників: які овочі та трави варто посадити вже зараз
Та для того, аби простір залишався охайним та організованим, потрібно перевіряти, чи не з'явилося у вашій ванній кількох зайвих речей.
Що варто викинути з ванної кімнати?
Є кілька речей, які точно знайдуться практично у кожній ванній, але які тільки займають місце та не приносять практичної користі. Тож краще позбутися їх одразу, або ж покласти у інше місце.
Неорганізовані копії
Якщо у вашій кімнаті обмаль місця, тоді запасні засоби, як-от рулони туалетного паперу, запаси шампуню та мила краще зберігати подалі від очей. Окрім того, засоби, якими ви користуєтеся, краще перелити у баночки меншого розміру, аби вони займали не так багато місця на полицях.
У ванній слід тримати мінімальну кількість речей / Фото Pexels
Використання раковини як полиці
На раковині є трохи місця, і дуже часто воно виявляється заповненим зубними щітками, мильницею, пастою для зубів, косметикою та кремами. Втім, не варто ставитися до раковини як до свого робочого простору – це призведе тільки до того, що ванна швидко набуде неохайного вигляду.
Громіздкий кошик
Навіть якщо ваш кошик для брудної білизни дуже гарний, але займає третину вільного місця у ванній, краще замінити його на менший варіант. Дуже часто громіздкі кошики, що мали б допомагати в організації простору, насправді створюють тільки більшу кількість проблем.
Переповнені шухляди
Якщо ви не можете зачинити шухляду у ванній, або ж не знаєте, де шукати ту чи іншу річ, це знак, що настав час перебрати їхній вміст та позбутися його частини.
Запитайте себе, що ви використовуєте щодня, щотижня чи щомісяця, і відсортуйте предмети відповідно.
Товари, в яких витік термін придатності
Дуже часто у ванній опиняється стара косметика та засоби з догляду, термін придатності яких вже давно стік. Тож зберігати такі речі немає сенсу, а їхнє використання може бути навіть небезпечним. І під час чергового прибирання у ванній краще просто їх позбутися.
Як облаштувати невелику ванну?
Та в питанні організації маленького простору у ванній одним прибиранням часто не обійтися. Також потрібно подбати про меблі та те, як вони будуть розташовані.
Наприклад, заощадити площу допоможе кутова модель душової кабіни зі скляною перегородкою: вона візуально збільшуватиме простір. Також підвісний чи кутовий варіант унітаза може сильно змінити вигляд кімнати та заощадити певну кількість дорогоцінного простору.
Що ще потрібно знати про прибирання у ванній?
Раніше ми вже розповідали, як зробити домашній потужний засіб, що швидко знищить усю цвіль – він дешевий та повністю безпечний.
Окрім того, виявляється, чимало людей мають щоденні звички, що шкодять пральній машині. Для того, аби прилад працював справно та довго, варто відмовитися від них.
Часті питання
Які речі варто викинути з ванної кімнати, щоб зберегти простір?
Варто позбутися неорганізованих копій, таких як запасні засоби, громіздкого кошика для білизни, переповнених шухляд та товарів, у яких минув термін придатності — це допоможе зберегти простір у ванній кімнаті.
Як можна облаштувати невелику ванну кімнату, щоб заощадити простір?
Для заощадження простору у невеликій ванній кімнаті можна використовувати кутову модель душової кабіни зі скляною перегородкою та підвісний чи кутовий варіант унітаза — це допоможе візуально збільшити простір.
Які ще поради можуть допомогти при прибиранні у ванній кімнаті?
Корисно знати, як зробити домашній засіб для знищення цвілі — він дешевий і безпечний. Також варто уникати звичок, що шкодять пральній машині, щоб вона працювала довго і справно.