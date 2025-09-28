Укр Рус
Лайфхаки Хитрощі на щодень Ці 5 речей роблять маленьку ванну ще меншою – їх негайно потрібно прибрати
28 вересня, 15:23
4

Ці 5 речей роблять маленьку ванну ще меншою – їх негайно потрібно прибрати

Марина Блохіна
Основні тези
  • Для оптимізації простору у ванній кімнаті рекомендується позбутися зайвих предметів, таких як неорганізовані копії засобів гігієни, громіздкі кошики, переповнені шухляди та товари з вичерпаним терміном придатності.
  • Ефективна організація включає використання кутових моделей душових кабін та кутових унітазів, що допомагає візуально збільшити простір у ванній кімнаті.

Чимало квартир мають досить невеликі санвузли, і з цим, на жаль, нічого вдіяти не вийде. Та важливо правильно організувати простір, аби ванна не виглядала захаращеною.

Ванна кімната – це одна з тих підступних зон у домі, де речі можуть накопичуватися непомітно, але досить швидко, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart

Цікаво Осіння хитрість городників: які овочі та трави варто посадити вже зараз

Та для того, аби простір залишався охайним та організованим, потрібно перевіряти, чи не з'явилося у вашій ванній кількох зайвих речей. 

Що варто викинути з ванної кімнати?

Є кілька речей, які точно знайдуться практично у кожній ванній, але які тільки займають місце та не приносять практичної користі. Тож краще позбутися їх одразу, або ж покласти у інше місце. 

Неорганізовані копії

Якщо у вашій кімнаті обмаль місця, тоді запасні засоби, як-от рулони туалетного паперу, запаси шампуню та мила краще зберігати подалі від очей. Окрім того, засоби, якими ви користуєтеся, краще перелити у баночки меншого розміру, аби вони займали не так багато місця на полицях. 


У ванній слід тримати мінімальну кількість речей / Фото Pexels

Використання раковини як полиці

На раковині є трохи місця, і дуже часто воно виявляється заповненим зубними щітками, мильницею, пастою для зубів, косметикою та кремами. Втім, не варто ставитися до раковини як до свого робочого простору – це призведе тільки до того, що ванна швидко набуде неохайного вигляду. 

Громіздкий кошик

Навіть якщо ваш кошик для брудної білизни дуже гарний, але займає третину вільного місця у ванній, краще замінити його на менший варіант. Дуже часто громіздкі кошики, що мали б допомагати в організації простору, насправді створюють тільки більшу кількість проблем. 

Переповнені шухляди

Якщо ви не можете зачинити шухляду у ванній, або ж не знаєте, де шукати ту чи іншу річ, це знак, що настав час перебрати їхній вміст та позбутися його частини. 

Запитайте себе, що ви використовуєте щодня, щотижня чи щомісяця, і відсортуйте предмети відповідно. 

Товари, в яких витік термін придатності

Дуже часто у ванній опиняється стара косметика та засоби з догляду, термін придатності яких вже давно стік. Тож зберігати такі речі немає сенсу, а їхнє використання може бути навіть небезпечним. І під час чергового прибирання у ванній краще просто їх позбутися. 

Як облаштувати невелику ванну?

Та в питанні організації маленького простору у ванній одним прибиранням часто не обійтися. Також потрібно подбати про меблі та те, як вони будуть розташовані. 

Наприклад, заощадити площу допоможе кутова модель душової кабіни зі скляною перегородкою: вона візуально збільшуватиме простір. Також підвісний чи кутовий варіант унітаза може сильно змінити вигляд кімнати та заощадити певну кількість дорогоцінного простору. 

Що ще потрібно знати про прибирання у ванній?

Часті питання

Які речі варто викинути з ванної кімнати, щоб зберегти простір?

Варто позбутися неорганізованих копій, таких як запасні засоби, громіздкого кошика для білизни, переповнених шухляд та товарів, у яких минув термін придатності — це допоможе зберегти простір у ванній кімнаті.

Як можна облаштувати невелику ванну кімнату, щоб заощадити простір?

Для заощадження простору у невеликій ванній кімнаті можна використовувати кутову модель душової кабіни зі скляною перегородкою та підвісний чи кутовий варіант унітаза — це допоможе візуально збільшити простір.

Які ще поради можуть допомогти при прибиранні у ванній кімнаті?

Корисно знати, як зробити домашній засіб для знищення цвілі — він дешевий і безпечний. Також варто уникати звичок, що шкодять пральній машині, щоб вона працювала довго і справно.