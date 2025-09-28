Чимало квартир мають досить невеликі санвузли, і з цим, на жаль, нічого вдіяти не вийде. Та важливо правильно організувати простір, аби ванна не виглядала захаращеною.

Ванна кімната – це одна з тих підступних зон у домі, де речі можуть накопичуватися непомітно, але досить швидко, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Та для того, аби простір залишався охайним та організованим, потрібно перевіряти, чи не з'явилося у вашій ванній кількох зайвих речей.

Що варто викинути з ванної кімнати?

Є кілька речей, які точно знайдуться практично у кожній ванній, але які тільки займають місце та не приносять практичної користі. Тож краще позбутися їх одразу, або ж покласти у інше місце.

Неорганізовані копії

Якщо у вашій кімнаті обмаль місця, тоді запасні засоби, як-от рулони туалетного паперу, запаси шампуню та мила краще зберігати подалі від очей. Окрім того, засоби, якими ви користуєтеся, краще перелити у баночки меншого розміру, аби вони займали не так багато місця на полицях.



У ванній слід тримати мінімальну кількість речей / Фото Pexels

Використання раковини як полиці

На раковині є трохи місця, і дуже часто воно виявляється заповненим зубними щітками, мильницею, пастою для зубів, косметикою та кремами. Втім, не варто ставитися до раковини як до свого робочого простору – це призведе тільки до того, що ванна швидко набуде неохайного вигляду.

Громіздкий кошик

Навіть якщо ваш кошик для брудної білизни дуже гарний, але займає третину вільного місця у ванній, краще замінити його на менший варіант. Дуже часто громіздкі кошики, що мали б допомагати в організації простору, насправді створюють тільки більшу кількість проблем.

Переповнені шухляди

Якщо ви не можете зачинити шухляду у ванній, або ж не знаєте, де шукати ту чи іншу річ, це знак, що настав час перебрати їхній вміст та позбутися його частини.

Запитайте себе, що ви використовуєте щодня, щотижня чи щомісяця, і відсортуйте предмети відповідно.

Товари, в яких витік термін придатності

Дуже часто у ванній опиняється стара косметика та засоби з догляду, термін придатності яких вже давно стік. Тож зберігати такі речі немає сенсу, а їхнє використання може бути навіть небезпечним. І під час чергового прибирання у ванній краще просто їх позбутися.

Як облаштувати невелику ванну?

Та в питанні організації маленького простору у ванній одним прибиранням часто не обійтися. Також потрібно подбати про меблі та те, як вони будуть розташовані.

Наприклад, заощадити площу допоможе кутова модель душової кабіни зі скляною перегородкою: вона візуально збільшуватиме простір. Також підвісний чи кутовий варіант унітаза може сильно змінити вигляд кімнати та заощадити певну кількість дорогоцінного простору.

Що ще потрібно знати про прибирання у ванній?