Эти 5 вещей делают маленькую ванную еще меньше – их немедленно нужно убрать
- Для оптимизации пространства в ванной комнате рекомендуется избавиться от лишних предметов, таких как неорганизованные копии средств гигиены, громоздкие корзины, переполненные ящики и товары с истекшим сроком годности.
- Эффективная организация включает использование угловых моделей душевых кабин и угловых унитазов, что помогает визуально увеличить пространство в ванной комнате.
Многие квартиры имеют достаточно небольшие санузлы, и с этим, к сожалению, ничего поделать не получится. Но важно правильно организовать пространство, чтобы ванная не выглядела загроможденной.
Ванная комната – это одна из тех коварных зон в доме, где вещи могут накапливаться незаметно, но довольно быстро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.
И для того, чтобы пространство оставалось опрятным и организованным, нужно проверять, не появилось ли в вашей ванной нескольких лишних вещей.
Что стоит выбросить из ванной комнаты?
Есть несколько вещей, которые точно найдутся практически в каждой ванной, но которые только занимают место и не приносят практической пользы. Поэтому лучше избавиться от них сразу, или положить в другое место.
Неорганизованные копии
Если в вашей комнате мало места, тогда запасные средства, например рулоны туалетной бумаги, запасы шампуня и мыла лучше хранить подальше от глаз. Кроме того, средства, которыми вы пользуетесь, лучше перелить в баночки меньшего размера, чтобы они занимали не так много места на полках.
В ванной следует держать минимальное количество вещей / Фото Pexels
Использование раковины как полки
На раковине есть немного места, и очень часто оно оказывается заполненным зубными щетками, мыльницей, пастой для зубов, косметикой и кремами. Впрочем, не стоит относиться к раковине как к своему рабочему пространству – это приведет только к тому, что ванная быстро приобретет неопрятный вид.
Громоздкая корзина
Даже если ваша корзина для грязного белья очень красивая, но занимает треть свободного места в ванной, лучше заменить ее на меньший вариант. Очень часто громоздкие корзины, которые должны были бы помогать в организации пространства, на самом деле создают только большее количество проблем.
Переполненные ящики
Если вы не можете закрыть ящик в ванной, или не знаете, где искать ту или иную вещь, это знак, что пришло время перебрать их содержимое и избавиться от его части.
Спросите себя, что вы используете ежедневно, еженедельно или ежемесячно, и отсортируйте предметы соответственно.
Товары, в которых истек срок годности
Очень часто в ванной оказывается старая косметика и средства по уходу, срок годности которых уже давно истек. Поэтому хранить такие вещи нет смысла, а их использование может быть даже опасным. И во время очередной уборки в ванной лучше просто от них избавиться.
Как обустроить небольшую ванную?
Но в вопросе организации маленького пространства в ванной одной уборкой часто не обойтись. Также нужно позаботиться о мебели и то, как они будут расположены.
Например, сэкономить площадь поможет угловая модель душевой кабины со стеклянной перегородкой: она визуально увеличивать пространство. Также подвесной или угловой вариант унитаза может сильно изменить вид комнаты и сэкономить определенное количество драгоценного пространства.
Что еще нужно знать об уборке в ванной?
- Ранее мы уже рассказывали, как сделать домашнее мощное средство, что быстро уничтожит всю плесень – оно дешевое и полностью безопасное.
- Кроме того, оказывается, немало людей имеют ежедневные привычки, что вредят стиральной машине. Для того, чтобы прибор работал исправно и долго, стоит отказаться от них.
